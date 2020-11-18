Банки предложили блокировать подозрительные переводы по картам на 25 дней
Ассоциация банков «Россия» разработала поправки в закон о национальной платежной системе, которые предлагают блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве, передаёт РБК.В источнике
С чего всё началось
Ассоциация банков России (АБР) предлагает блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает в мошенничестве получателя, сообщает РБК
со ссылкой на соответствующий законопроект.
Подробнее о событии
Подозрительные переводы с карт хотят блокировать даже при зачислении на счет
Московский Комсомолец23:34