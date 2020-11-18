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Банки предложили блокировать подозрительные переводы по картам на 25 дней

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Ассоциация банков «Россия» разработала поправки в закон о национальной платежной системе, которые предлагают блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве, передаёт РБК.В источнике
С чего всё началось
Ассоциация банков России (АБР) предлагает блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает в мошенничестве получателя, сообщает РБК
 со ссылкой на соответствующий законопроект.
Коммерсантъ23:40
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Ассоциация банков «Россия» предложила блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

Эхо Москвы04:06
Коммерсантъ

Банки России предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней

Коммерсантъ23:40
RT на русском

Подозрительные переводы по картам предложили блокировать на 25 дней

RT на русском01:19
Forbes

Банки захотели дать возможность клиентам блокировать сомнительные переводы с карт

Forbes00:21
ПРАЙМ

Эксперт раскритиковал идею блокировки на 25 дней сомнительных переводов

ПРАЙМ03:16
Московский Комсомолец

Подозрительные переводы с карт хотят блокировать даже при зачислении на счет

Московский Комсомолец23:34
Говорит Москва

Банки предложили блокировать на 25 дней подозрительные переводы

Говорит Москва22:56

Создатели Cyberpunk 2077 показали игровой процесс на Xbox One X и Series X

Варшава, 17 ноября 2020, 23:31 — REGNUM Студия CD Project Red провела специальную онлайн-трансляцию, в рамках которой она показала игровой процесс Cyberpunk 2077 на консолях Xbox One X and Xbox Series X. Она состоялась 17 ноября на YouTube-канале проекта.
Создатели Cyberpunk 2077 показали игровой процесс на Xbox One X и Series X
REGNUMвчера в 15:31

Жену мэра Томска допрашивают по факту противодействия следствию при обысках

Сотрудники правоохранительных органов вызвали жену мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного за превышение полномочий, Галину Кляйн "для дачи показаний по факту противодействия следственной группе при обысках".
ТАСС02:35

МИД РФ: примерные сроки определения статуса Нагорного Карабаха отсутствуют

Вопрос об определении статуса Нагорного Карабаха является чувствительным для сторон конфликта, сроки его решения отсутствуют, рассказал 18 ноября журналистам замглавы МИД РФ России Андрей Руденко.
News.ru02:59

Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы (Defense Express)

Одним из последствий распада бывшего СССР стало катастрофическое сокращение численности и упадок унаследованного Россией ВМФ, на то временя второго в мире по численности и боевому потенциалу.
ИноСМИ03:27

Минтруд предложил изменить условия выплаты пенсионных накоплений

«Минтруд России поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения этого вопроса», — цитирует в среду, 18 ноября, сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия03:14

Силовики ликвидировали в СНГ 22 ячейки боевиков в 2020 году

Силовикам удалось пресечь деятельность свыше 20 ячеек международных террористических группировок, вербовавших боевиков на территории Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2020 году, рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время переговоров в режиме видеоконференции со своими коллегами из других стран СНГ.
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Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением об игре партнёра по команде Юрия Жиркова, для которого матч 6-го тура Лиги Наций УЕФА со сборной Сербии может стать 100-м в футболке национальной команды.
Soccer.ruвчера в 09:44

СК не подтвердил задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина

Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило о том, что сотрудники СК задержали заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина.
Российская газета03:46

Суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа по голосованию в Филадельфии

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба пока еще действующего президента США Дональда Трампа о том, что в столице штата - Филадельфии якобы был ограничен доступ наблюдателей от Республиканской партии к подсчету голосов.
Российская газета02:57