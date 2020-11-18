Ассоциация банков России предлагает блокировать переводы или расходы по карте, если клиент подозревает получателя в мошенничестве. Инициатива может быть направлена в Центральный банк, пишет «Страна Советов». Как сообщает РБК, это поможет бороться с мошенничеством законным путём.

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