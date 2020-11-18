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Банки РФ предложили на 25 дней блокировать подозрительные переводы по карте

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ФедералПресс
Snob.ru
Ассоциация банков России предлагает блокировать переводы или расходы по карте, если клиент подозревает получателя в мошенничестве. Инициатива может быть направлена в Центральный банк, пишет «Страна Советов». Как сообщает РБК, это поможет бороться с мошенничеством законным путём.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР).
РБК22:00
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Банки хотят блокировать сомнительные переводы с карт россиян

ПРАЙМ01:56
RT на русском

Подозрительные переводы по картам предложили блокировать на 25 дней

RT на русском01:19
РБК

Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

РБК22:00
Коммерсантъ

Банки России предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней

Коммерсантъ23:40
Московский Комсомолец

Подозрительные переводы с карт хотят блокировать даже при зачислении на счет

Московский Комсомолец23:34
Говорит Москва

Банки предложили блокировать на 25 дней подозрительные переводы

Говорит Москва22:56
Эхо Москвы

Ассоциация банков России предлагает блокировать расходы по карте клиентов на 25 дней при подозрении о мошенничестве

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