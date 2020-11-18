Банки РФ предложили на 25 дней блокировать подозрительные переводы по карте
Ассоциация банков России предлагает блокировать переводы или расходы по карте, если клиент подозревает получателя в мошенничестве. Инициатива может быть направлена в Центральный банк, пишет «Страна Советов». Как сообщает РБК, это поможет бороться с мошенничеством законным путём.В источнике
С чего всё началось
Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней
Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР).
РБК22:00
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