Банки России предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней
Асоциация банков России (АБР) предлагает блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает в мошенничестве получателя, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект. АБР планирует направить предложения в Центробанк.В источнике
С чего всё началось
Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней
Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР).
РБК22:00
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