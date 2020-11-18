Доктор Мясников назвал опасным бредом схемы «лечения» коронавируса

Мясников обратился к коллегам с просьбой применять только те схемы лечения, которые утверждены Минздравом, а еще лучше вспомнить опыт лечения любых простуд и гриппа, при которых активные лекарства назначаются не так уж часто.