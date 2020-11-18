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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Банки России предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней

РБК
ФедералПресс
Асоциация банков России (АБР) предлагает блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает в мошенничестве получателя, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект. АБР планирует направить предложения в Центробанк.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

Банки предложили блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве. Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые разработала Ассоциация банков «Россия» (АБР).
РБК22:00
Подробнее о событии
Говорит Москва

Банки предложили блокировать на 25 дней подозрительные переводы

Говорит Москва22:56
Коммерсантъ

Банки России предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней

Коммерсантъ23:40
БИЗНЕС Online

Банки хотят блокировать подозрительные переводы на 25 дней

БИЗНЕС Online23:38
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Московский Комсомолец23:34
ФедералПресс

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ФедералПресс23:43
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Банки предложили блокировать подозрительные карточные переводы на 25 дней

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