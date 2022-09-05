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Банки России предложили создать закрытый портал для раскрытия финансовой отчетности

Российские банки предложили ЦБ создать закрытую интернет-платформу для публикации отчетности.
Forbes
Представитель Банка России сказал РБК, что отзывы на доклад от участников рынка продолжают поступать, ЦБ в ближайшее время подведет итоги обсуждения.
РБК
Как отмечается в письме АБР, снижение объемов раскрытия информации усложнило для участников рынка принятие бизнес-решений, формирование резервов и расчет нормативов.
РБК
Авторы письма сетуют на недостаток сведений из-за ухода зарубежных провайдеров данных: с весны в России перестали работать терминалы Bloomberg, Refinitiv и сервисы Dow Jones.
Forbes

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Российские банки предложили раскрывать отчетность на закрытой от инвесторов платформе
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