ForbesБанки России предложили создать закрытый портал для раскрытия финансовой отчетностиРоссийские банки предложили ЦБ создать закрытую интернет-платформу для публикации отчетности.ForbesПредставитель Банка России сказал РБК, что отзывы на доклад от участников рынка продолжают поступать, ЦБ в ближайшее время подведет итоги обсуждения.РБККак отмечается в письме АБР, снижение объемов раскрытия информации усложнило для участников рынка принятие бизнес-решений, формирование резервов и расчет нормативов.РБКАвторы письма сетуют на недостаток сведений из-за ухода зарубежных провайдеров данных: с весны в России перестали работать терминалы Bloomberg, Refinitiv и сервисы Dow Jones.ForbesЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРБКПодробнее о событииРоссийские банки предложили раскрывать отчетность на закрытой от инвесторов платформеГазета.Ru03:54Банки предложили раскрывать отчетность только на закрытой платформеРБК23:00Самое цитируемоеРоссийские банки предложили создать закрытый портал для раскрытия финотчетностиRB.RU03:12Банки России предложили создать закрытый портал для раскрытия финансовой отчетностиForbes00:22Банки попросили ЦБ РФ создать закрытый портал для публикации финансовой отчетностиNews.ru00:40Показать ещёОценить16Поделиться