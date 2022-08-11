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Банки России реструктурировали кредиты на 9,5 трлн рублей с февраля по июль

С начала кризиса российские банки реструктурировали кредиты населению и бизнесу более чем на 9,52 трлн рублей, передает
 РБК со ссылкой на ответ представителя Центробанка на запрос издания.
Forbes
За март—июнь под реструктуризацию попали долги малого и среднего бизнеса на 848,3 млрд руб., или 9,9% портфеля.
РБК
В отличие от розницы и сегмента МСП масштабы пересмотра условий по крупным корпоративным кредитам уже более чем на треть (37,7%) превзошли реструктуризации во время пандемии коронавируса.
РБК
За тот же период банки изменили условия по 531 тыс. кредитов граждан на 267 млрд руб. (данные 44 игроков).
SIA.ru

Подробнее о событии

Российские банки за полгода реструктурировали кредитов на 9,5 трлн рублей
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ЦБ: банки с начала кризиса пересмотрели условия по кредитам на ₽9,5 трлн
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Банки России реструктурировали кредиты на 9,5 трлн рублей с февраля по июль
Forbes00:22
РБК: банки реструктурировали кредиты населению и бизнесу на 9,52 триллиона рублей
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