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Банки России в 2020 году одобрили меньше всего кредитов за три года

Банки в России одобрили чуть больше трети заявок на розничные кредиты в 2020 году. Такие данные представил РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данный показатель упал на 3 п.п. по сравнению с 2019 годом и обновил трехлетний минимум.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.
РБК16:00
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Комсомольская правда

Российские банки стали выдавать меньше кредитов в 2020 году

Комсомольская правда05:02
Российская газета

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Российская газета02:41
ТАСС

РБК: в 2020 году банки одобрили минимальное за три года количество кредитов для россиян

ТАСС20:55
Lenta.ru

Банки стали давать россиянам меньше денег

Lenta.ru01:43
РБК

Последние указы Трампа, «слив» о полетах с Навальным. Главные новости РБК

РБК01:30
Московский Комсомолец

Уровень одобрения кредитов россиянам побил антирекорд

Московский Комсомолец02:30
Коммерсантъ

В 2020 году банки сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Коммерсантъ19:55

Минфин сообщил, что бюджет на нацпроекты в 2020 году исполнен на 97,4%

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 января 2021 года - составило 2,149 трлн рублей или 97,4% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.
Минфин сообщил, что бюджет на нацпроекты в 2020 году исполнен на 97,4%
ТАСС04:20

США и Россия обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга на заседании Совбеза ООН

США и Россия обменялись цитатами борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга на заседании Совбеза ООН, посвященном сотрудничеству ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ), в понедельник, 18 января.
Lenta.ru16:04

Настроить инструмент: пенсионным накоплениям расширят свободу вкладов

«ВЭБ.РФ приветствует расширение возможностей по инвестированию средств пенсионных накоплений граждан в инструменты с привлекательной доходностью и минимальным уровнем кредитного риска», — сообщили «Известиям» в пресс-службе государственной управляющей компании.
Известия16:01