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Банки России в 2020 году одобрили меньше всего кредитов за три года

Банки в России одобрили чуть больше трети заявок на розничные кредиты в 2020 году. Такие данные представил РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данный показатель упал на 3 п.п. по сравнению с 2019 годом и обновил трехлетний минимум.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.
РБК16:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Экономист назвал причины сокращения в России одобренных розничных кредитов

Московский Комсомолец09:29
Lenta.ru

Банки стали давать россиянам меньше денег

Lenta.ru01:43
Российская газета

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Российская газета02:41
Комсомольская правда

Российские банки стали выдавать меньше кредитов в 2020 году

Комсомольская правда05:02
РБК

Последние указы Трампа, «слив» о полетах с Навальным. Главные новости РБК

РБК01:30
ТАСС

РБК: в 2020 году банки одобрили минимальное за три года количество кредитов для россиян

ТАСС20:55
Коммерсантъ

В 2020 году банки сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Коммерсантъ19:55

Кремль прокомментировал публикацию ФБК о «дворце» Путина

Кремль не ознакомился с публикацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о якобы имеющегося у президента России Владимира Путина «дворца» в Геленджике.
Кремль прокомментировал публикацию ФБК о «дворце» Путина
Ведомости11:07

Песков прокомментировал новые санкции США против РФ и «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал агентству РИА Новости санкции США в отношении РФ, касающиеся проекта газопровода «Северный поток-2».
Национальная служба новостей11:23