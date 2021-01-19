Банки России в 2020 году одобрили меньше всего кредитов за три года
Банки в России одобрили чуть больше трети заявок на розничные кредиты в 2020 году. Такие данные представил РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данный показатель упал на 3 п.п. по сравнению с 2019 годом и обновил трехлетний минимум.В источнике
С чего всё началось
Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума
Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.
РБК16:00
Подробнее о событии