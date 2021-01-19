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Банки России в 2020 году одобрили меньше всего кредитов за три года

Банки в России одобрили чуть больше трети заявок на розничные кредиты в 2020 году. Такие данные представил РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данный показатель упал на 3 п.п. по сравнению с 2019 годом и обновил трехлетний минимум.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.
РБК16:00
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Комсомольская правда

Российские банки стали выдавать меньше кредитов в 2020 году

Комсомольская правда05:02
Российская газета

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Российская газета02:41
Коммерсантъ

В 2020 году банки сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Коммерсантъ19:55
Lenta.ru

Банки стали давать россиянам меньше денег

Lenta.ru01:43
РБК

Последние указы Трампа, «слив» о полетах с Навальным. Главные новости РБК

РБК01:30
ТАСС

РБК: в 2020 году банки одобрили минимальное за три года количество кредитов для россиян

ТАСС20:55
Московский Комсомолец

Уровень одобрения кредитов россиянам побил антирекорд

Московский Комсомолец02:30

Суд утвердил мировое соглашение «Газпрома» с ФНС в споре на 1 млрд рублей

Мировое соглашение между ПАО «Газпром» и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по налоговым претензиям на сумму почти 995,5 млн рублей, утвердил Арбитражный суд Москвы 19 января, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
ИА Красная Весна04:59

Самарский полицейский задержан по делу о злоупотреблениях

"Чупров был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).Решением суда он заключен под домашний арест до 27 февраля", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс - Россия03:45