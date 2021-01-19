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Банки России в 2020 году одобрили меньше всего кредитов за три года

Банки в России одобрили чуть больше трети заявок на розничные кредиты в 2020 году. Такие данные представил РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данный показатель упал на 3 п.п. по сравнению с 2019 годом и обновил трехлетний минимум.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.
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