Банки в России одобрили чуть больше трети заявок на розничные кредиты в 2020 году. Такие данные представил РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данный показатель упал на 3 п.п. по сравнению с 2019 годом и обновил трехлетний минимум.

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С чего всё началось Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум. РБК вчера в 16:00