Финансы

ПолитРоссияПолитРоссияБанки России ввезли в страну рекордную сумму долларов

Финансово-кредитные учреждения России резко увеличили ввоз иностранной валюты в страну, сообщает Центробанк РФ. Согласно данным регулятора, за март банками были ввезены в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
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В марте этого года россияне сняли со своих счетов рекордную за шесть лет сумму

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Банки ввезли в РФ рекордную сумму валюты. Биткоин тоже стал популярнее

РБК09:52

Российские банки ввезли рекордный за шесть лет объем долларов

Коммерсантъ00:55

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

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Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

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Эксперт прокомментировал сообщения о ввозе российскими банками рекордного объёма долларов

RT на русском08:14

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

Lenta.ru00:00
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Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
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Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

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В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
Полит.ру вчера в 13:14
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Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

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Газета.Ru 05:46
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Токаев принял приглашение Путина приехать на парад Победы 24 июня

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26 мая в Дортмунде состоится центральный матч 28-го тура Бундеслиги между местной «Боруссией» и «Баварией».
Sport24.ru 11:58
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Общество

Неназванный россиянин купил дом в центре Лондона за £15,5 млн

Российский бизнесмен купил дом в центре Лондона стоимостью £15,5 млн стерлингов (1,3 млрд руб.).
РБК 12:04
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По словам генерала, следует не увеличивать количество военнослужащих, а для начала обеспечить всем необходимым тех, кто уже служит.
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В Audi отстранили Абта от всех соревнований

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F1news.ru 07:35
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Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых

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Экономика

Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев

Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
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Экономика

Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
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В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Армия и оружие

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный 24 мая в 21:24
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

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На Кубани прокуратура проверит полицейских, бросивших на улице детей

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Автомобили с пробегом в России подорожали

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В России на карантин поместили кошку, у которой нашли коронавирус

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Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение

Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
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Четыре балкона обрушились на жилом доме в Санкт-Петербурге

В историческом центре Санкт-Петербурга обрушились четыре балкона жилого дома, расположенного на Кирочной улице.
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Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом

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Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
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Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

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Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
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Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

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