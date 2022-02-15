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Банки России в январе сократили объемы выдачи потребительских кредитов на 31%

Согласно данным "Эквифакс", в начале 2021 года количество выдаваемых российскими банками потребительских кредитов в месячном выражении росло.
ТАСС
Из данных бюро кредитных историй следует, что количество выдач потребительских кредитов сократилось в январе на 54% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 888,3 тыс.
ТАСС
Банк России осенью 2021 года повысил макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам, что делает выдачу потребительских кредитов менее выгодной для российских банков.
ТАСС
В ЦБ отмечали, что данное решение принято в связи с ускорением темпов роста кредитования, которое сопровождается ростом показателя долговой нагрузки граждан и увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов.
ТАСС

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Российские банки за месяц сократили выдачу потребительских кредитов на треть
Эхо Москвы20:17
Банки России в январе сократили объемы выдачи потребительских кредитов на 31%
ТАСС19:11
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