В ЦБ отмечали, что данное решение принято в связи с ускорением темпов роста кредитования, которое сопровождается ростом показателя долговой нагрузки граждан и увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов.
Росту волатильности курса доллара к рублю способствовали значительные объемы покупок иностранной валюты зарубежными инвесторами, основной объем покупок ими, как и в предыдущие месяцы, совершался на внебиржевом рынке, отмечает ЦБ.
Открытая для СМИ часть встречи президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сергеем Лавровым является сигналом россиянам, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
Директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США Кейт Хартман прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.