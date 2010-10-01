Финансы
ИА Красная ВеснаБанки Украины перед проблемой: некуда инвестировать деньги — Страна.UA
Схлопывание экономики Украины и бездействие Национального банка Украины заставляет коммерческие банки снижать проценты по депозитным вкладам, заявил начальник отдела «Банка Кредит Днепр» Андрей Приходько, 19 июля сообщает «Страна.UA».
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Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Футбол
Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры, установив рекорд по данному показателю.
Газета.Ru 18:02
Политика
ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»
Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Evo-rus.com 14:28
Футбол
Евгений Ловчев: «Если бы я встал на фланг защиты „Спартака“ в матче с „Зенитом“, мимо бы никто не пробежал»
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение москвичей от «Зенита» (1:2) в полуфинале Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 16:57
Финансы
ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
В интервью Reuters заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин уточнил, что регулятор будет определять уровень ключевой ставки так, чтобы тот позволил удержать инфляцию вблизи 4% на среднесрочном горизонте.
РБК 10:02
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург 17 июля в 14:22
Общество
Российские школьники открыли новый остров в Арктике
Новый остров в Арктике обнаружили российские школьники на основе обработки спутниковых снимков, сообщается 14 июля на сайте Русского географического общества (РГО).
ИА Красная Весна 16:08
Общество
В австрийской армии собак учат определять инфицированных COVID-19
Российская газета 09:31
Кино
Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»
Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb 16 июля в 14:24
Общество
Фрески в Айя-Софии закроют шторами на время мусульманских молитв
Христианские мозаики и фрески в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле будут закрыты шторами во время мусульманских молитв, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
РИА Новости 15:12
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Актеру Василию Ливанову исполнилось 85 лет
Общественное телевидение России 07:27
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Армия и оружие
Кедми посоветовал США не применять против России «оружие возмездия»
Эксперт добавил, что США не стоит сильно уповать на свое "оружие возмездия", так как в случае его применения против нашей страны штаты "будут уничтожены" Россией.
Политическая Экспертиза 09:59
Происшествия
После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
РИА Новости 05:23
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Авто
Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике
32CARS.ru вчера в 05:11
Интернет
Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10, случившуюся после обновления May 2020 Update.
UfacityNews.ru 16:58
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России
Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием в центр Урала, а также на юг Тюменской, север Томской и в Кемеровскую области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:23
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия
Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
Общество
Финальная часть Splinter Cell может выйти в 2021 году
Новая часть Splinter Cell будет заключительной историей агента Сэма Фишера, после чего он уйдёт на заслуженную пенсию.
The GEEK 05:32