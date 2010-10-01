Финансы

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаБанки Украины перед проблемой: некуда инвестировать деньги — Страна.UA

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Схлопывание экономики Украины и бездействие Национального банка Украины заставляет коммерческие банки снижать проценты по депозитным вкладам, заявил начальник отдела «Банка Кредит Днепр» Андрей Приходько, 19 июля сообщает «Страна.UA».
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Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры, установив рекорд по данному показателю.
Газета.Ru 18:02
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ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»

Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Evo-rus.com 14:28
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Футбол

Евгений Ловчев: «Если бы я встал на фланг защиты „Спартака“ в матче с „Зенитом“, мимо бы никто не пробежал»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение москвичей от «Зенита» (1:2) в полуфинале Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 16:57
Финансы

ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора

В интервью Reuters заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин уточнил, что регулятор будет определять уровень ключевой ставки так, чтобы тот позволил удержать инфляцию вблизи 4% на среднесрочном горизонте.
РБК 10:02
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Космос

Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет

Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург 17 июля в 14:22
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Общество

Российские школьники открыли новый остров в Арктике

Новый остров в Арктике обнаружили российские школьники на основе обработки спутниковых снимков, сообщается 14 июля на сайте Русского географического общества (РГО).
ИА Красная Весна 16:08
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Общество

В австрийской армии собак учат определять инфицированных COVID-19

Российская газета 09:31
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Кино

Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»

Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb 16 июля в 14:24
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Общество

Фрески в Айя-Софии закроют шторами на время мусульманских молитв

Христианские мозаики и фрески в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле будут закрыты шторами во время мусульманских молитв, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
РИА Новости 15:12
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Общество

В Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РБК 14:45
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Наука

Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые

RuNews24.ru вчера в 08:25
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Шоу-бизнес

Актеру Василию Ливанову исполнилось 85 лет

Общественное телевидение России 07:27
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Общество

15 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Интерфакс 15:01
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
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Происшествия

Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии

Известия 16:03
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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Армия и оружие

Кедми посоветовал США не применять против России «оружие возмездия»

Эксперт добавил, что США не стоит сильно уповать на свое "оружие возмездия", так как в случае его применения против нашей страны штаты "будут уничтожены" Россией.
Политическая Экспертиза 09:59
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После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело

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Фигуристка Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
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Авто

Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике

32CARS.ru вчера в 05:11
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Интернет

Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10

Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10, случившуюся после обновления May 2020 Update.
UfacityNews.ru 16:58
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Общество

В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19

Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
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Общество

Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России

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На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

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В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

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Газета.Ru вчера в 13:45
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Происшествия

Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом

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Финальная часть Splinter Cell может выйти в 2021 году

Новая часть Splinter Cell будет заключительной историей агента Сэма Фишера, после чего он уйдёт на заслуженную пенсию.
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Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ

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