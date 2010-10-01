Финансы
ИА Красная ВеснаБанки Украины встали перед задачей, некуда инвестировать деньги — Страна.UA
Начальник отдела сообщил, что прибыль коммерческих банков падает, и руководство банков сокращает расходы — пересматривает проценты по депозитным вкладам. В банках скопилось достаточно ликвидности, и задача дополнительно привлекать деньги вкладчиков отсутствует.
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