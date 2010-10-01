Финансы

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаБанки Украины встали перед задачей, некуда инвестировать деньги — Страна.UA

Начальник отдела сообщил, что прибыль коммерческих банков падает, и руководство банков сокращает расходы — пересматривает проценты по депозитным вкладам. В банках скопилось достаточно ликвидности, и задача дополнительно привлекать деньги вкладчиков отсутствует.
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Кино

Сериал по мотивам романа «Дивный новый мир» вышел на экраны

Экономика сегодня 08:21
27
Политика

Эрдоган посетил собор Святой Софии

Президент Турции Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле, где ознакомился с подготовительными работами к первому богослужению после его превращения в мечеть, и поделился в Twitter фотографиями.
РИА Новости 13:04
17
Футбол

Газизов: Ошибки идут в сторону «Зенита», хочется сказать различные плохие слова

По словам Газизова, на сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зенита».
Нева Спорт 14:46
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
516
Общество

Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19

Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
974
Армия и оружие

Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Настоящей целью Азербайджана при нападении на армянский пограничный пункт была демонстрация военной мощи и отвлечение внимания.
Lenta.ru вчера в 09:55
50
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
54
Происшествия

Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту не вышел на связь в Бурятии

Известия 16:03
3
Общество

Ключевой фигурант скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии

Компания признала себя банкротом, главу Wirecard Маркуса Брауна арестовали, а Марсалек исчез, предполагалось, что он скрывается на Филиппинах.
BFM.ru 11:53
39
Политика

Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко

Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус 13:49
139
Шоу-бизнес

Харламов вышел в свет с похожей на его двух жен блондинкой

Фанаты Харламова отмечают, что девушка, в компании которой он засветился, очень похожа на его прежних избранниц – экс-супругу Юлию Лещенко и актрису Кристину Асмус.
iReactor 06:21
8
Общество

Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме

Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
52
Футбол

«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ

РИА Новости 15:46
Кино

Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

News.ru вчера в 07:19
42
Общество

В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве умерли 15 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 15:01
1,4K
Общество

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
1
Футбол

Малком: одержали победу над сложным соперником

Форвард «Зенита» Малком прокомментировал победу в матче полуфинала Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).
RT на русском 16:32
Армия и оружие

Украинский военный перешел на сторону ДНР

В 2018 году украинские силовики расстреляли военнослужащего Дмитрия Украинского, который пытался перейти на сторону ДНР, однако ошибся с маршрутом.
Взгляд.ру вчера в 09:21
14
Политика

В МИД РФ не подтвердили сообщения об освобождении двух россиян в Ливии

В МИД России не подтвердили сообщения ряда СМИ об освобождении Правительством национального согласия (ПНС) в Ливии двух россиян, заключенных в тюрьму, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:41
6
Здоровье

40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области

Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт вчера в 03:37
121
Авто

Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

Из-за возможных проблем с системой ABS ремонту подлежат 18 563 автомобиля, выпущенных в период с 16 марта 2005-го по 22 сентября 2009 года.
Автоновости дня вчера в 14:20
52
Политика

Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
46
Происшествия

Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом

В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
273
Авто

Названы самые ожидаемые российские автоновинки 2020 года

Lada Vesta является самой ожидаемой новинкой на российском рынке автомобилей.
ToDay News Ufa 15:32
19
Футбол

Медведев пожелал «Спартаку» концентрироваться на игре, а не судействе

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев после матча 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» (2:1) ответил на жалобы владельца команды соперника Леонида Федуна о судействе.
RT на русском 15:52
1
Происшествия

Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС 16:53
58
Футбол

Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ

Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Авто

Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition

Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage.
Letnews.ru 03:09
19
Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
118
Армия и оружие

Подводные лодки Северного флота выступят с показательным всплытием

Всего в показательных выступлениях примет участие 28 кораблей и судов Северного флота.
Северпост 09:47
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