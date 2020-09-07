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РИА Новости
РИА Новости

Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

Системно значимые банки на конец августа аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, говорится в материалах ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Известия

Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

РИА Новости01:14
URA.Ru

Тысячам россиян грозят пени и огромные долги по кредитам

URA.Ru17:25
ТАСС

«Известия»: банки в августе аннулировали порядка 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

ТАСС18:29
Lenta.ru

Россиянам отказали в кредитных каникулах

Lenta.ru18:01
РБК

Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

РБК20:01
РЕН ТВ

Банки аннулировали кредитные каникулы у 15 тысяч россиян

РЕН ТВ17:14
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

Известия17:01

В Белоруссии артиллерию и резерв танков привели в высшую боеготовность

«С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — передает RT.
CT news09:17
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В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным.
Ведомости06:19
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Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ DDoS-атаки мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ, заявил в понедельник специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
РИА Новости09:12

В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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В санкционный список ЕС войдет 31 официальное лицо Белоруссии

Европейский Союз намерен к середине сентября ввести персональные санкции в отношении 31 высокопоставленного государственного служащего Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификации на прошедших президентских выборах и нарушения прав человека, сообщает Reuters.
РАПСИ06:10
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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