Банки аннулировали 15 тыс. заявлений россиян на кредитные каникулы
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К 26 августа россияне направили в кредитные организации более 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул. К этому моменту только системно значимые банки аннулировали около 15 тыс. заявок на общую сумму 6,8 млрд рублей, что составляет около 4% от всех заявок.В источнике
С чего всё началось
Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы
К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России.
Известия17:01
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