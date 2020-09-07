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Банки аннулировали 15 тыс. заявлений россиян на кредитные каникулы

К 26 августа россияне направили в кредитные организации более 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул. К этому моменту только системно значимые банки аннулировали около 15 тыс. заявок на общую сумму 6,8 млрд рублей, что составляет около 4% от всех заявок.В источнике
С чего всё началось
Известия

Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Тысячам россиян грозят пени и огромные долги по кредитам

URA.Ru17:25
РБК

Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

РБК20:01
ТАСС

«Известия»: банки в августе аннулировали порядка 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

ТАСС18:29
Lenta.ru

Россиянам отказали в кредитных каникулах

Lenta.ru18:01
РИА Новости

Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

РИА Новости01:14
РЕН ТВ

Банки аннулировали кредитные каникулы у 15 тысяч россиян

РЕН ТВ17:14
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

Известия17:01

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
РИА Новостивчера в 09:59
4,3K

Стартовали продажи нового Mercedes-Benz G-Class с мотором на 2,0 литра

Модификация получила 2,0-литровый бензиновый мотор с отдачей в 258 л.с. Новинка, продажи которой стартовали в Китае, получила название в честь европейского G 350, который комплектуется самым мощным 3,0-литровым дизелем.
SpeedMe03:03

Болгария сообщила о желании открыть авиасообщение с Россией

Болгарские авиационные власти уже подтвердили Росавиации готовность своего национального авиаперевозчика возобновить программу полетов сразу после получения разрешения на возобновление международных рейсов в Болгарию от российской стороны, — привели слова вице-премьера по экономической и демографической политике, министра туризма Болгарии Марияны Николовой в ТАСС.
News.ru03:39
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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло данные о разговоре, запись которого опубликовало белорусское телевидение, в котором, как утверждал Минск, власти Польши и Германии обсуждают фальсификацию отравления Алексея Навального, сообщил ТАСС.
РБК03:47
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