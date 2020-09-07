Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы
Системно значимые банки на конец августа аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, говорится в материалах ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы
К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России.
Известия17:01
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