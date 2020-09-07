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РИА Новости
РИА Новости

Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

Системно значимые банки на конец августа аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, говорится в материалах ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Известия

Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

РИА Новости01:14
РБК

Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

РБК20:01
Lenta.ru

Россиянам отказали в кредитных каникулах

Lenta.ru18:01
ТАСС

«Известия»: банки в августе аннулировали порядка 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

ТАСС18:29
URA.Ru

Тысячам россиян грозят пени и огромные долги по кредитам

URA.Ru17:25
РЕН ТВ

Банки аннулировали кредитные каникулы у 15 тысяч россиян

РЕН ТВ17:14
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

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