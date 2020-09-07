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РИА Новости
РИА Новости

Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

Системно значимые банки на конец августа аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, говорится в материалах ЦБ.В источнике
С чего всё началось
Известия

Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы

РИА Новости01:14
РБК

Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

РБК20:01
РЕН ТВ

Банки аннулировали кредитные каникулы у 15 тысяч россиян

РЕН ТВ17:14
Lenta.ru

Россиянам отказали в кредитных каникулах

Lenta.ru18:01
URA.Ru

Тысячам россиян грозят пени и огромные долги по кредитам

URA.Ru17:25
ТАСС

«Известия»: банки в августе аннулировали порядка 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

ТАСС18:29
Известия

У 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы

Известия17:01

Где в Самарской области нашли 102 больных коронавирусом за сутки

По информации на 12:44 понедельника, 7 сентября, в регионе заразились еще 102 человека, 49 - в Самаре, 8 - в Тольятти, по 7 больных нашли в Кинеле и Похвистнево, а 6 - в Новокуйбышевске, 4 - в Похвистневском районе, 3 - в Красноярском.
Терра05:43
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В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что немецкая сторона может передать российской запрашиваемую информацию по Алексею Навальному.
RT на русском05:36
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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Министерство иностранных дел (МИД) Польши опровергло сообщения, подтверждающие разговор Варшавы и Берлина об Алексее Навальном, запись которого обнародовал государственный белорусский телеканал ОНТ.
НИА Самара05:16
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Лукашенко заявил о вскрытых после выборов недостатках в органах власти

Происходящие в Белоруссии после выборов «политические дрязги» и «неурядицы» вскрыли ряд недостатков в органах власти, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает «БелТА».
Ведомости04:31
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Институт Гамалеи попросил денег на создание нового COVID-препарата

Институт имени Гамалеи, зарегистрировавший первую в мире вакцину от коронавируса, добивается финансирования нового проекта - высокоэффективного лекарства для больных COVID-19, которое способно радикально снизить летальность.
Интерфакс04:48

Партия Саакашвили намерена выдвинуть его на пост премьера Грузии

Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД) приняла решение выдвинуть экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост премьер-министра республики.
Газета.Ru05:18
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