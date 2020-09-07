Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы
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Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы
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Системно значимые банки на конец августа аннулировали примерно 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы, говорится в материалах Банка России.В источнике
С чего всё началось
Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы
К 26 августа банки получили свыше 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ. В то же время к этому моменту только системно значимые кредитные организации аннулировали около 15 тыс. запросов на общую сумму 6,8 млрд рублей, гласит статистика Банка России.
Известия17:01
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