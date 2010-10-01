Экономика

Sostav.ruSostav.ruБанки атаковали потенциальных заемщиков кредитными предложениями

Российские банки резко активизировались в отношении потенциальных заемщиков, чтобы успеть выдать как можно больше кредитов до 1 октября, сообщает «Коммерсант». Банкиры прибегли к проверенной схеме – они купили базы данных у ритейлеров.
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с чего всё началось

Граждане попали под шквал кредитных предложений

Граждане попали под шквал кредитных предложений Грядущие ограничения предельной долговой нагрузки на заемщиков побудили банки резко активизировать привлечение потенциальных заемщиков: без нагрузки на капитал закредитованным гражданам можно выдать ссуду лишь до 1 октября.
Коммерсантъ18 сентября в 18:03

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Эксперты рассказали, когда прекратятся звонки с предложениями взять кредит

Красная весна02:06

Граждане попали под шквал кредитных предложений

Коммерсантъ18 сентября в 18:03

Жителей России атаковали кредитными предложениями

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Россиянам продолжают навязывать кредиты

Deita.ruвчера в 22:30

Банки открыли охоту на новых заемщиков

Ридусвчера в 17:55

Успеть до 1 октября: банки «атаковали» россиян кредитными предложениями

АМИТЕЛвчера в 07:40

Шквал кредитных предложений обрушился на жителей России

iReactor01:58
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Политика

В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу

Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
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В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

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В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

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Умер французский актёр Шарль Жерар

RT на русском вчера в 16:42
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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
Футбол

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета 18 сентября в 00:55
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Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

Lenta.ru вчера в 12:51
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Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена

Epic Games Store продолжает раздавать игры. На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена.
Ferra вчера в 13:24
Игры

Анонсировали Total War Saga: Troy

SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.
Cyber.sports.ru вчера в 10:18
Футбол

Зарплата Хадсона-Одои увеличилась в 48 раз

Как сообщает The Guardian, новая зарплата 18-летнего англичанина составляет 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Спорт-Экспресс вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику

Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
РБК вчера в 18:54
Кино

Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение

Paparazzi.ru вчера в 06:02
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После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
Происшествия

Жительницу Красноярского края заподозрили в пропаганде терроризма

Жительница Красноярского края вместе с двумя детьми вернулась из Сирии и занялась пропагандой терроризма в интернете, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка ФСБ.
РИА Новости 02:14
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк

РИА Новости вчера в 06:36
Общество

Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Общество

Старт продаж новых iPhone в Москве

20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.
Российская газета вчера в 07:42
Армия и оружие

В Пентагоне планируют переброску истребителей в Саудовскую Аравию

РЕН ТВ вчера в 18:12
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Общество

Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров

Сообщество заявило, что 112 ректоров являются нарушителями норм академической этики — плагиаторами и теми, кто участвовал в защитах недоброкачественных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.
РБК вчера в 16:17
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости вчера в 18:31
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Диетолог оспорила рекомендацию пить 2 л воды в день

Диетолог Юлия Чехонина оспорила рекомендацию, согласно которой каждому человеку для поддержания здоровья необходимо ежедневно выпивать минимум 2 л воды.
Известия вчера в 12:17
Происшествия

Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставили в Находку

Северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, доставили в порт Находка.
РБК вчера в 23:12
Политика

СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены.
РБК 01:45
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 18 сентября в 08:32
Политика

Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»

Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия 18 сентября в 11:56
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились

Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me 18 сентября в 11:56
Экономика

Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
Игры

Многопользовательская игра Stalker Online выйдет до конца года

Mobile Technologies объявила о скором выходе MMO Stalker Online с открытым миром. Игра появится в Steam до конца 2019 года.
Игромания.ру вчера в 03:14
Как работают Яндекс.Новости?
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