Экономика
REGNUMБанки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
По словам Галины Кузнецовой, представителя Тинькоф-банка, удостоверение КТС имеет силу исполнительного документа. Когда с таким документом приходят в банк, то кредитная организация не может отказать в его исполнении, ведь ей тогда грозит миллионный штраф.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Очевидный положительный эффект виден в первую очередь для банков, с которых в результате снимется ответственность за исполнение документов КТС. Минюст подготовил законопроект, который наделяет судебных приставов полномочиями по проверке удостоверений комиссии по трудовым спорам (КТС).Коммерсантъвчера в 15:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Банкиры попросили помощи в борьбе с обналичиванием после ситуации с «Тинькофф Банком»
ФедералПрессвчера в 22:50
Совет по финансовому рынку представит идеи по контролю за комиссиями по трудовым спорам
Коммерсантъвчера в 15:14
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Авто
Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4
Армия и оружие
Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией
Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».
Политика
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, по мнению немецкой стороны, Россия в настоящее время должна выполнить взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Общество
В «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ
"Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Общество
Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году
Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.
Происшествия
Местные жители рассказали о происхождении ямы с кипятком в Пензе
Яма с кипятком в Пензе, при падении в которую погибли люди, появилась в октябре после начала отопительного сезона, рассказали местные жители.
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Футбол
Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020
Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Шоу-бизнес
Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
Теннис
Рублев и Хачанов обыграли хорватский дуэт в матче Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев победили Ивана Додига и Николу Мектича из Хорватии в матче группового этапа Кубка Дэвиса, передает ТАСС.
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге
Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
Политика
В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине
В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Авто
Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу
Нескромная цена установлена не только из-за редкого мотора, но ещё и из-за "коллекционной", по мнению владельца, ценности машины.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Гаджеты
Дешевые смартфоны на Android назвали опасными
Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.
Политика
Проект итогового документа «нормандского саммита» согласован
Решение о публикации текста итогового документа будет принято в ходе нормандского саммита.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.