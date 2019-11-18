Экономика

REGNUMREGNUMБанки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

По словам Галины Кузнецовой, представителя Тинькоф-банка, удостоверение КТС имеет силу исполнительного документа. Когда с таким документом приходят в банк, то кредитная организация не может отказать в его исполнении, ведь ей тогда грозит миллионный штраф.
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с чего всё началось

С выводом денег при помощи документов КТС будут бороться приставы

Очевидный положительный эффект виден в первую очередь для банков, с которых в результате снимется ответственность за исполнение документов КТС. Минюст подготовил законопроект, который наделяет судебных приставов полномочиями по проверке удостоверений комиссии по трудовым спорам (КТС).
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Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

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