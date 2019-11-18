Экономика

REGNUMREGNUMБанки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

По словам Галины Кузнецовой, представителя Тинькоф-банка, удостоверение КТС имеет силу исполнительного документа. Когда с таким документом приходят в банк, то кредитная организация не может отказать в его исполнении, ведь ей тогда грозит миллионный штраф.
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с чего всё началось

С выводом денег при помощи документов КТС будут бороться приставы

С выводом денег при помощи документов КТС будут бороться приставы Правительство ищет способы борьбы с новым видом мошенничеств с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС). Минюст разработал законопроект, по которому подлинность удостоверений будут проверять судебные приставы.
Коммерсантъвчера в 15:06

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Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Мой Брянск05:40

С мошенничеством при помощи документов КТС будут бороться приставы

Право.ру04:58

Совет по финансовому рынку представит идеи по контролю за комиссиями по трудовым спорам

Коммерсантъвчера в 15:14

Банкиры попросили помощи в борьбе с обналичиванием после ситуации с «Тинькофф Банком»

ФедералПрессвчера в 22:50

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

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Минюст придумал способ бороться с новой схемой обналичивания денег

Forbes03:07

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

РБКвчера в 13:17
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Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
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Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий

Волгоградская правда вчера в 11:53
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Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Популярная телеведущая позировала у моря в бикини Анфиса Чехова с сыном и матерью наслаждается солнечной погодой в Турции.
Газета Metro вчера в 10:18
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

Защита допустила влияние полнолуния на историка Соколова

В момент убийства на историка Олега Соколова могла повлиять луна, которая в то время находилась в активной фазе.
Известия 05:52
Политика

В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине

В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
РБК 07:37
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Экономика

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу

Сбербанк с высокой долей вероятности продаст "Яндексу" "золотую акцию" компании по номинальной стоимости - в €1, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
ТАСС 05:10
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Общество

Названы самые популярные детские желания в письмах деду Морозу

Политическая Экспертиза 03:38
Кино

Disney назвала даты выхода новых фильмов Marvel

Компания Disney обозначила точный график выхода фильмов студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года.
iReactor вчера в 22:48
Политика

Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Газета.Ru 07:00
Гаджеты

Sony собирается выпустить четыре флагманских смартфона в 2020 году

Дни24 04:07
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку нашли живой

Полиция нашла пропавшую сотрудницу информационного агентства Интерфакс Маргариту Игнатову, сообщил РИА Новости пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
РИА Новости 05:03
Происшествия

После свадьбы с забиванием барана в Петербурге завели уголовное дело

В пятницу, 15 ноября, во время свадьбы в Шушарах в Санкт-Петербурге был зарезан баран, из-за чего было заведено уголовное дело.
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Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Общество

В Белоруссии рассказали о процессе интеграции с Россией

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что дальнейший процесс интеграции России и Белоруссии связан с решением экономических вопросов, таких как цена на нефть и газ.
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Общество

Гордума Челябинска выбрала нового мэра

Мэром Челябинска избрана Наталья Котова, до этого момента исполнявшая обязанности главы города.
РБК 07:06
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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Максим Виторган поблагодарил Ксению Собчак за сына

На днях Виторган поздравил своего трехлетнего сына с Днем рождения и поблагодарил Собчак за рождение Платона.
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Общество

Роскомнадзор потребовал наказывать СМИ за ссылки на мат

Накануне несколько руководителей СМИ обратились к Роскомнадзору с просьбой разъяснить, почему ведомство наказывает их как распространителей нецензурной брани, если публикуется только ссылка.
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Тимошенко ответила Зеленскому на слова о лишении «сладенького»

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Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

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РБК вчера в 22:39
Футбол

Юрген Клопп: «Больше всего ненавижу играть на стадионе „Севильи“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, на каком стадионе ему больше всего не нравится играть на выезде.
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В Кремле не стали комментировать слушания по импичменту Трампа

Власти России следят за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, но предпочитают их не комментировать.
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Фигурное катание

Евгении Медведевой исполнилось 20 лет

Российской фигуристке исполнилось 20 лет.
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Экономика

Волатильность рубля снизилась до минимума с начала 2014 года

В 2014 году Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса, сохранив при этом возможность валютных интервенций на рынке в случае рисков для финансовой стабильности.
BFM.ru 07:29
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