Экономика
REGNUMБанки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
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Политика
Грызлов призвал Киев не надеяться на пересмотр Минских соглашений
Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов призывает Киев воздержаться от провокационных заявлений о будущем Донбасса, передает РИА Новости.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» возглавил кинопрокат РФ в выходные
На первом месте оказался фильм Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari». Лента собрала за уик-энд 214,5 млн рублей.
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Экономика
Для бюджетников предложили определить зарплатный минимум
Согласно изменениям в Трудовой кодекс РФ, речь идет о прожиточном минимуме, который установлен в регионе, где трудится работник бюджетной сферы.
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Хоккей
«Авангард» в третий раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев»
Омский клуб одержал третью победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл уфимский клуб.
Политика
В Кремле подтвердили встречу нормандской четверки 9 декабря
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) 9 декабря.
Здоровье
Центр здоровья детей опроверг закрытие программы трансплантации почек
Программа трансплантации в НМИЦ здоровья детей продолжает развиваться, информация о ее закрытии не соответствует действительности, сообщили RNS в пресс-службе НМИЦ.
Гаджеты
Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader
Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.
Футбол
«Зенит» заплатил за Щетинина 20 млн рублей
Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Происшествия
Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции
Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.
Экономика
Минфин определил принципы инвестирования средств ФНБ
Минфин определился с основными принципами для отбора проектов, которые будут финансироваться из ФНБ: это недопустимость принятия индивидуальных решений по проектам, обеспечение прозрачности процесса и снижение зависимости от цен на нефть.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Здоровье
Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Политика
Порошенко назвал «феерической глупостью» обвинения в захвате власти
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал «феерической глупостью» предложение Госбюро расследований (ГБР) страны обвинить его в захвате власти.
Фигурное катание
Медведева прокомментировала слухи о своей беременности
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Армия и оружие
Украинские силовики дважды обстреляли территорию ЛНР в Донбассе
Киевские силовики дважды в понедельник обстреляли территорию Луганской Народной Республики, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Происшествия
В Гонконге участники митинга покинули политехнический университет
Всего за участие в митингах против закона об экстрадиции полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, младшему из них 11 лет.
Общество
Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат
Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Футбол
Эден Азар: «Бензема является лучшим нападающим в мире»
Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал, что считает своего одноклубника Карима Бензема лучшим нападающим в мире.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.