Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

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