Назревшая проблема 9 октября на своей странице в Facebook блогер Михаил Жуховицкий пожаловался, что его друг-предприниматель потерял из-за Тинькофф Банка почти 5,5 млн руб.: в сентябре со счета компании ООО "Пегас" были списаны средства в пользу мошенников на основании удостоверения КТС, чья подлинность не была подтверждена.

с чего всё началось

По словам Галины Кузнецовой, представителя Тинькоф-банка, удостоверение КТС имеет силу исполнительного документа. Когда с таким документом приходят в банк, то кредитная организация не может отказать в его исполнении, ведь ей тогда грозит миллионный штраф.

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

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