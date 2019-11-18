Экономика
REGNUMБанки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
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с чего всё началось
Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят в том числе крупнейшие российские банки, предложил ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам (КТС).РБКвчера в 13:17
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Банкиры попросили помощи в борьбе с обналичиванием после ситуации с «Тинькофф Банком»
ФедералПрессвчера в 22:50
Совет по финансовому рынку представит идеи по контролю за комиссиями по трудовым спорам
Коммерсантъвчера в 15:14
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