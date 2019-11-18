Экономика

REGNUMREGNUMБанки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

Национальный совет финансового рынка (НСФР), в который входят в том числе крупнейшие российские банки, предложил ужесточить контроль за документами комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБКвчера в 13:17

Подробнее о событии

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Моя Москва.онлайн00:05

Банкиры попросили помощи в борьбе с обналичиванием после ситуации с «Тинькофф Банком»

ФедералПрессвчера в 22:50

Совет по финансовому рынку представит идеи по контролю за комиссиями по трудовым спорам

Коммерсантъвчера в 15:14

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

REGNUMвчера в 14:20

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

РБКвчера в 13:17

НСФР направил в ЦБ и Росфинмониторинг рекомендации по итогам истории с Тинькофф Банком

Банки.рувчера в 09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Политика

В Евросоюзе отреагировали на заявление США по израильским поселениям

Позиция ЕС в отношении израильских поселений на Западном берегу Иордана неизменна.
REGNUM вчера в 18:03
Общество

Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник вчера в 06:18
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России

РИА Новости вчера в 23:05
Происшествия

Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба

Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Политика

«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» с Еврокомиссией

18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта, который истекает в конце 2019 года, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 вчера в 21:07
Общество

Две трети АЗС в России уличили в недоливе топлива

Две трети российских автозаправок уличили в недоливе топлива. Как посчитали в Минпромторге, объем недолива превышает норму в два-три раза.
Телеканал 360° 17 ноября в 23:40
Политика

Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
REGNUM 00:47
Шоу-бизнес

Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе

Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Kleo.ru 17 ноября в 04:08
Общество

Американские астронавты впервые не вошли в экипажи кораблей «Союз»

В октябре 2020 года и весной 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажей космических кораблей «Союз» отправятся только российские космонавты, следует из данных, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.
REGNUM 00:11
Космос

Ученые обнаружили в Магеллановых Облаках «космических павлинов»

Территория новостей 16 ноября в 00:07
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
RT на русском вчера в 08:15
Экономика

Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин

«По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.
Infox.ru вчера в 08:17
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

Радио Комсомольская правда 16 ноября в 09:44
Происшествия

Мужчина пропавшей молодой красноярки признался в ее убийстве

Московский Комсомолец 00:17
Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Космос

Екатеринбуржцы заметили в небе природное явление, похожее на северное сияние

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев пояснил Е1.RU, что северное сияние в наших краях увидеть можно, но в городе его обычно не видно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:59
Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Lenta.ru 00:00
Футбол

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Чемпионат вчера в 16:15
Гаджеты

100-ваттная зарядка Xiaomi появится в следующем смартфоне компании

Мощность зарядки, напомним, составляет 100 Вт. Возобновленная рекламная компания технологии Super Charge Turbo указывает на то, что она дебютирует скоро в следующем флагманском смартфоне компании.
iXBT.com вчера в 23:15
Общество

В РЖД представили прототип новой плацкарты

RT на русском 00:26
Армия и оружие

Шойгу поздравил военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.
REGNUM вчера в 17:19
Политика

Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Российская газета вчера в 23:50
Хоккей

НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Вести.Ru 00:44
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости вчера в 09:10
Общество

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Плюс один +1 вчера в 09:02
Общество

Сроки запуска газопровода TANAP назвали в Турции

Вторая и заключительная часть первой фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет введена в эксплуатацию 30 ноября 2019 года.
News.ru вчера в 21:00
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное