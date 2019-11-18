Экономика
REGNUMБанки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
По словам Галины Кузнецовой, представителя Тинькоф-банка, удостоверение КТС имеет силу исполнительного документа. Когда с таким документом приходят в банк, то кредитная организация не может отказать в его исполнении, ведь ей тогда грозит миллионный штраф.
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с чего всё началось
С выводом денег при помощи документов КТС будут бороться приставы Правительство ищет способы борьбы с новым видом мошенничеств с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС). Минюст разработал законопроект, по которому подлинность удостоверений будут проверять судебные приставы.Коммерсантъвчера в 15:06
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Банкиры попросили помощи в борьбе с обналичиванием после ситуации с «Тинькофф Банком»
ФедералПрессвчера в 22:50
Совет по финансовому рынку представит идеи по контролю за комиссиями по трудовым спорам
Коммерсантъвчера в 15:14
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