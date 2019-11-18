Общество

REGNUMREGNUMБанки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

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Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
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