Экономика
Долг.рфБанки будут увеличивать лимиты клиентам, которые сдали биометрию
Крупнейший банк России, Сбербанк, заявил, что намерен нарастить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые сдали свои биометрические слепки. На сегодняшний день опция доступна для пользователей премиального сегмента «Сбербанк Первый».
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с чего всё началось
Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».Известиявчера в 17:01
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Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию
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