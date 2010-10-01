Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».

с чего всё началось

Крупнейший банк России, Сбербанк, заявил, что намерен нарастить лимит по платежам и переводам в мобильном приложении всем клиентам, которые сдали свои биометрические слепки. На сегодняшний день опция доступна для пользователей премиального сегмента «Сбербанк Первый».

Банки будут увеличивать лимиты клиентам, которые сдали биометрию

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