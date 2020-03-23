Коронавирус
ForbesБанки дадут пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы
Первым о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса 23 марта объявил ВТБ. Банк вводит отсрочку платежа по кредитным продуктам как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.
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Общество
В Подмосковье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья, сообщает оперативный штаб о ситуации с коронавирусом в Московской области.
Происшествия
В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских
Как ранее сообщали СМИ, 20 марта 2020 года следователями регионального следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Курганской области были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении замначальника областного управления полиции, начальник полиции Шадринска и главный бухгалтер указанного отдела полиции.
Кино
В Великобритании покажут сериал о Путине
Игры
Half-Life: Alyx поставила рекорд серии по пиковому онлайну в Steam
Вчера состоялся выход Half-Life: Alyx, которая за считанные часы побила исторический пик серии.
Энергетика
Белоруссия получила скидку на российскую нефть
Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".
Общество
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Политика
Российские военные могут помочь Польше в борьбе с коронавирусом
У экспертного сообщества Польши вызвало опасение решение Москвы оказать помощь Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
Глава Кунгура после возвращения из ОАЭ подал в отставку
Глава Кунгура Сергей Гордеев решил уйти с поста после возвращения из отпуска в ОАЭ.
Авто
Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса
ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Экономика
Торговля обналичила коронавирус
Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций
Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Общество
В России за сутки подтвержден 71 случай коронавируса
В России за последние сутки зарегистрирован 71 подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
Общество
20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации НИИ Склифосовского
Общество
Малый и средний бизнес могут освободить от проверок до конца года
Минэкономразвития прорабатывает вариант с освобождением малого и среднего бизнеса от проверок до конца года.
Экономика
В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг.
Общество
Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных в банкоматах
Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Об этом заявили в пресс-службе банка.
Футбол
Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
Наука
Коронавирус заподозрили в искусственном происхождении
Опрошенные изданием эксперты с осторожностью отнеслись к вероятности искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание.
Общество
Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Башкирии
Уфа, 24 марта 2020, 13:50 — REGNUM Три человека, зараженных новым коронавирусом, находятся в специальных боксах в инфекционной больнице Уфы.
Футбол
Российский футболист поразился возможности работать в России до 65 лет
Помимо маленькой пенсии недовольство Беленова вызвало и то, что пенсионный возраст повысили до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.
Экономика
Титов сравнил экономический кризис с дефолтом 98-го года
Экономический кризис, провоцируемый эпидемией коронавируса, может стать одним из самых серьезных потрясений последних десятилетий.
Футбол
В РФС проверили пост Дзюбы в Instagram на расизм
Происшествия
В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр
По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.