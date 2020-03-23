Первым о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса 23 марта объявил ВТБ. Банк вводит отсрочку платежа по кредитным продуктам как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.

Общество В Подмосковье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья, сообщает оперативный штаб о ситуации с коронавирусом в Московской области.

Происшествия В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских Как ранее сообщали СМИ, 20 марта 2020 года следователями регионального следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Курганской области были задержаны по подозрению в коррупционном преступлении замначальника областного управления полиции, начальник полиции Шадринска и главный бухгалтер указанного отдела полиции.

Энергетика Белоруссия получила скидку на российскую нефть Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.

Экономика Мишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".

Общество В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

Экономика Торговля обналичила коронавирус Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.

Футбол Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Наука Коронавирус заподозрили в искусственном происхождении Опрошенные изданием эксперты с осторожностью отнеслись к вероятности искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание.