Коронавирус

ForbesForbesБанки дадут пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы

Первым о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса 23 марта объявил ВТБ. Банк вводит отсрочку платежа по кредитным продуктам как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Банки зовут на кредитные каникулы

Коммерсантъ10:53

Промсвязьбанк предоставит пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы

Интерфакс08:55

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Российская газета03:12

ПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Банки.ру08:30

Один из банков предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Известия03:25

Крупнейшие банки РФ готовы предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ТАСС09:34

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

РБК03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Происшествия

В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
Происшествия

В Мюнхене мужчина «с коронавирусом» облизал в метро поручни и автоматы

Вести.Ru 10:53
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Интерфакс 03:29
Происшествия

В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

REGNUM 11:36
Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли. Об этом сообщает интернет-издание "Российская газета".
Evo-rus.com вчера в 14:39
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 12:50
Армия и оружие

Сформированы экипажи новых кораблей ЧФ «Грайворон» и «Циклон»

После обучения военнослужащие поедут в Татарстан на Зеленодольский судостроительный завод и будут готовиться к приёму новых кораблей в состав Черноморского флота.
Вести.Севастополь 02:03
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:45
Экономика

Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса

Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:25
Общество

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости 10:21
Политика

Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Lenta.ru 11:08
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Происшествия

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел страны.
РИА Новости 10:08
Общество

Вассерман: за мировым кризисом следует мировой конфликт

Телеведущий отметил, что после завершения экономического кризиса, причиной которого стала эпидемия коронавируса, можно ожидать приход мирового конфликта.
iReactor вчера в 02:27
Происшествия

В Германии зятя Мишустина подозревают в отмывании денег

Прокуратура германского города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина.
Грани.ру 09:55
Политика

Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Lenta.ru 11:31
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Политика

Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
ТАСС 04:27
Здоровье

Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса

Министерство здравоохранения Украины составило специальные правила погребения жертв коронавируса.
Телеканал 360° 11:22
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Общество

Жириновский призвал уволить профессора ВШЭ за пост «Нужен 37-й год»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил уволить профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, опубликовавшего в соцсети пост "Нужен 37-й год".
РИА Новости 12:55
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Гаджеты

В Сети появилось фото неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi Note 9S

В Сети появилось фото в рабочем состоянии неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi Note 9S.
OAnews 10:36
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Общество

Россия временно запретила экспорт круп

Россия временно запретила экспорт круп. Его приостановил Россельхознадзор на 10 дней из-за распространения коронавируса.
Piter.tv 10:26
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное