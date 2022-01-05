Ранее в Госдепе подтвердили, что 10 января пройдут переговоры РФ и США о предложениях по гарантиям безопасности в Европе, 12 января состоится заседание совета Россия—НАТО, на 13 января запланировано обсуждение по линии ОБСЕ.
Глава Минюста и генеральный прокурор Соединённых Штатов Меррик Гарленд заявил, что надзорные органы и правоохранительные министерства страны привлекут к ответственности всех причастных к штурму Капитолия, случившегося 6 января 2021 года.
Выяснилось, что дополнительные средства к пенсии станут приходить в автоматическом режиме для многих граждан в РФ, ведь с 2022 года на территории страны начал работать новый механизм, который позволит получать выплаты без заполнения различных заявлений, очередей и траты времени, пишет PRIMPRESS.