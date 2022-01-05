С 1 января по 1 февраля 2022 года банки должны сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, который получал их в течение 2021 года, сообщает ФНС.

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