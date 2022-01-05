Строго говоря, проценты по вкладам облагались и ранее, однако лишь при превышении сумм процентов над суммами, рассчитанными исходя из ставки рефинансирования ЦБР + 5 процентных пунктов для рублевых вкладов и 9% для валютных.
«В соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - сообщил Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности.
Мужская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе перенесена с четверга на пятницу из-за погодных условий, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
«Казахский оппозиционер Мухтар Аблязов руководит протестами в Казахстане через штаб на Украине», — подчеркнул журналист в Telegram и приложил скрин поста активиста из Facebook с украинскими номерами телефона.