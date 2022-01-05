Будьте в Плюсе

Банки до 1 февраля передадут налоговикам информацию о выплаченных процентах по вкладам

Строго говоря, проценты по вкладам облагались и ранее, однако лишь при превышении сумм процентов над суммами, рассчитанными исходя из ставки рефинансирования ЦБР + 5 процентных пунктов для рублевых вкладов и 9% для валютных.
ПРАЙМ
По задумке законодателя, налог на доходы с процентов по вкладам не должен создавать дополнительную административную нагрузку для налогоплательщика.
ПРАЙМ
По словам Михалкиной, разница между налогообложением процентов по банковским вкладам в 2021 году и 2022-м сводится только к корректировке суммы необлагаемого процентного дохода.
РЕН ТВ
"Однако в утвержденной форме 3-НДФЛ за 2021 год сумма процентов, полученных от банков, расположенных на территории РФ, именована как отдельный вид дохода", — указала налоговый консультант.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Экономист Михалкина рассказала об изменениях в налогообложении процентов по вкладам
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