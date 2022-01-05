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Банки до 1 февраля передадут налоговикам информацию о выплаченных процентах по вкладам

Строго говоря, проценты по вкладам облагались и ранее, однако лишь при превышении сумм процентов над суммами, рассчитанными исходя из ставки рефинансирования ЦБР + 5 процентных пунктов для рублевых вкладов и 9% для валютных.
ПРАЙМ
Банк обязан предоставить информацию о суммах уплаченных процентов в налоговые органы не позднее 1 февраля следующего года.
ПРАЙМ
По задумке законодателя, налог на доходы с процентов по вкладам не должен создавать дополнительную административную нагрузку для налогоплательщика.
ПРАЙМ
Проценты по вкладам в зарубежных банках все также облагаются в полном объеме, напоминает собеседник агентства.
РИА Новости

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Банки до 1 февраля передадут налоговикам информацию о выплаченных процентах по вкладам
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