Строго говоря, проценты по вкладам облагались и ранее, однако лишь при превышении сумм процентов над суммами, рассчитанными исходя из ставки рефинансирования ЦБР + 5 процентных пунктов для рублевых вкладов и 9% для валютных.
Новый российский разгонный блок «Персей», который не смог, как планировалось, вывести макет полезной нагрузки на геостационарную орбиту, войдет в плотные слои атмосферы в ночь на 6 января, следует из данных сайта Space-track.org, где публикуются параметры орбит космических аппаратов, собранных американскими военными.