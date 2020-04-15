с чего всё началось

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 1,2K

Наука В России рассчитали эффективность закрытия границ и самоизоляции Ранее, до введения изоляционных мер в России, группа отечественных ученых провела исследование и создала модель распространения вирусных инфекций в кластеризованных сложных сетях. 2

Политика Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 1K

Авто Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.

Общество «Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании. 103

Политика Песков: рассматриваются разные варианты проведения Парада Победы Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время рассматриваются разные варианты проведении парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент "Газеты.Ru". 380

Авто АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров. 15

Общество В Звездном городке выявили первый случай заражения коронавирусом Первый случай заражения COVID-19 выявлен в подмосковном Звездном городке, где расположен российский Центр подготовки космонавтов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области. 8

Политика В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга. 264

Здоровье Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков. 376

Общество Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина. 88

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 49

Общество Британский 99-летний ветеран собрал 15 миллионов долларов медикам Как сообщает газета Telegraph, проживающий в Бедфордшире Том Мур, начиная на прошлой неделе, изначально планировал собрать пожертвования суммой в тысячу фунтов (около 1250 долларов), а уже к прошлой среде цифра в его профиле достигла пяти миллионов фунтов (6,24 миллиона долларов).

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,5K