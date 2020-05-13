Экономика

Pravda.RuPravda.RuБанки до рекордного минимума снизили уровень одобрения по кредитам

В России, по итогам апреля текущего года, банки одобрили только 20% заявок на кредит. Данный показатель является минимальным с 2017 года. Реже всего одобряют заявки на потребительский кредит (19,6%).
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
Коммерсантъвчера в 17:49

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В России банки стали одобрять меньше кредитов. Кто может рассчитывать на займ

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Уровень одобрения потребкредитов снизился в апреле в 1,8 раза

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Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 22:07

Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

Телеканал 360°вчера в 19:55

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъвчера в 17:49
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Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

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Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
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Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
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На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
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Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

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Песков рассказал о судьбе своего бейджа от коронавируса

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РБК 13:36
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в Москве

Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в тяжелом состоянии.
Газета.Ru 14:15
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Общество

Авиакомпания «Победа» объявила о возобновлении полетов с 1 июня

Авиакомпания "Победа" решила возобновить полеты с 1 июня. Лоукостер планирует действовать поэтапно.
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Общество

Рособрнадзор назвал возможные даты проведения ЕГЭ в России

Озвучены возможные сроки проведения ЕГЭ для российских школьников, их назвали в Рособрнадзоре.
Экономика сегодня 12:45
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Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
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Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России

Газета.Ru 14:05
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Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США

Вооруженные силы Норвегии проводят модернизацию радара системы «Глобус», расположенного в городе Вардё в северной части страны, устанавливая новое американское оборудование.
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Автоспорт

Себастьян Феттель покинет команду Ferrari

Себастьян Феттель выступает в «Формуле-1» с 2007 года. В составе команды Red Bull он четыре раза выигрывал чемпионат мира.
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Экономика

Эксперты в США прогнозируют обвал ВВП страны на 32% во II квартале

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REGNUM 15:45
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Религия

В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста

РИА Новости 16:45
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
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Общество

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончались еще 58 пациентов, сообщили в оперштабе 14 мая.
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Хоккей

Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов

Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
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У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга

В среду, 13 мая, стало известно о том, что у Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга. Ролик опубликован на YouTube-канале игры.
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Общество

За детскими пособиями в 10 000 рублей встали огромные очереди

Россияне, желающие оформить пособие на ребенка в размере 10 000 рублей, о котором объявил президент России Владимир Путин, образовали огромные очереди в отделения Пенсионного фонда по всей России.
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Общество

В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
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Общество

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусом

Первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе банка.
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Экономика

Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

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Политика

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Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
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Александр Нестерук: Произошёл завоз коронавируса в сельскую местность

Произошёл завоз коронавирусной инфекции COVID-19 в сельскую местность Псковской области.
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Общество

Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги.
РБК 17:36
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
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Общество

Минкомсвязь ввела новые мощности для стабилизации портала госуслуг

"В настоящее время работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено", – заявили в пресс-службе Минкомсвязи.
Москва 24 09:01
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Как работают Яндекс.Новости?
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