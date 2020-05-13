Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.

с чего всё началось

В России, по итогам апреля текущего года, банки одобрили только 20% заявок на кредит. Данный показатель является минимальным с 2017 года. Реже всего одобряют заявки на потребительский кредит (19,6%).

Банки до рекордного минимума снизили уровень одобрения по кредитам

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