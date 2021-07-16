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Банки договорились с властями о постепенном переходе на российский софт

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Банки договорились с Минцифры о плавном переходе с иностранного на отечественное программное обеспечение и оборудование.
РБК
Как уточнила Шевченко, к 1 января 2023 года должны быть утверждены планы перехода банков, в которых будут прописаны сроки завершения действия лицензии или амортизации.
РБК
Соответствующее постановление правительства, которое содержит необходимые нормативы, планируется принять осенью текущего года.
Российская газета
Изначально Минцифры хотело обязать кредитные организации перейти на российские аналоги иностранного ПО с 1 января 2021 года, а на отечественное оборудование — с 1 января 2022 года.
РБК

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Банки договорились с властями о постепенном переходе на российский софт

Эхо Москвы09:32

Новости на «России 24». Современные отечественные аппараты УЗИ заменят иностранные аналоги

Smotrim.ru10:30

Банки договорились о плавном переходе на российский софт

Секрет фирмы10:15

Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго

CNews10:49

Банки договорились с Минцифры о постепенном переходе на российский софт

ИА Красная Весна08:44

Банки РФ договорились с властями о постепенном переходе на отечественный софт

Центральная Служба Новостей08:24

Банки договорились с властями о постепенном переходе на российский софт

РБК07:51
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