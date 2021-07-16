РБКБанки договорились с властями о постепенном переходе на российский софтХорошо ли подобран заголовок?ДаНетБанки договорились с Минцифры о плавном переходе с иностранного на отечественное программное обеспечение и оборудование.РБККак уточнила Шевченко, к 1 января 2023 года должны быть утверждены планы перехода банков, в которых будут прописаны сроки завершения действия лицензии или амортизации.РБКСоответствующее постановление правительства, которое содержит необходимые нормативы, планируется принять осенью текущего года.Российская газетаИзначально Минцифры хотело обязать кредитные организации перейти на российские аналоги иностранного ПО с 1 января 2021 года, а на отечественное оборудование — с 1 января 2022 года.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииБанки договорились с властями о постепенном переходе на российский софтЭхо Москвы09:32Новости на «России 24». Современные отечественные аппараты УЗИ заменят иностранные аналогиSmotrim.ru10:30Банки договорились о плавном переходе на российский софтСекрет фирмы10:15Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолгоCNews10:49Банки договорились с Минцифры о постепенном переходе на российский софтИА Красная Весна08:44Банки РФ договорились с властями о постепенном переходе на отечественный софтЦентральная Служба Новостей08:24Банки договорились с властями о постепенном переходе на российский софтРБК07:51Показать ещёОценить39Поделиться