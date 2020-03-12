Экономика

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На фоне роста доходности долговых инструментов и негативных ожиданий россияне хотят успеть взять ипотеку по старым ставкам. Спешка может быть оправданной: аналитики ждут повышения ставок уже в начале апреля, иначе кредитование будет убыточным для банков.
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Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку

Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку Крупнейшие по выдаче ипотеки российские банки наблюдают резкий приток заявок граждан на кредиты. На фоне роста доходности долговых инструментов и негативных ожиданий россияне хотят успеть взять ипотеку по старым ставкам.
Коммерсантъвчера в 14:37

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В России начался ипотечный ажиотаж

Телеканал 360°вчера в 21:13

Россияне начали массово брать ипотеку: испугались повышения ставок

ФедералПресс00:06

Россияне хотят успеть взять ипотеку по старым ставкам. На банковском рынке — ажиотаж

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Среди россиян отмечен повышенный спрос на ипотеку

Актуальные Новости01:28

Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку

Коммерсантъвчера в 14:37

Герман Греф: По ипотеке зафиксирован исторический максимум, но рынок должен начать успокаиваться

Агентство Строительных Новостейвчера в 10:42

Сбербанк на фоне коронавируса зафиксировал рекордный спрос на ипотеку

Интерфаксвчера в 09:43
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
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Эдуард Лимонов скончался от рака

StarHit.ru вчера в 13:58
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
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В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос

Согласно повесткам, допросы проведут по делу о сломавшихся датчиках радиации.
Эхо Москвы 01:31
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Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Происшествия

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
RT на русском 01:35
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
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ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 11:25
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Религия

РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений

Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Говорит Москва вчера в 03:52
Здоровье

Режим повышенной готовности по профилактике коронавируса вводят на Сахалине

В Сахалинской области вводят режим повышенной готовности для профилактики коронавируса.
АСТВ 02:43
Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 12.03.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 15 марта в 15:33
Происшествия

Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден

Еще у четырех жителей Красноярского края подозревают коронавирус.
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Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

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Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях

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На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Общество

Торговые сети объяснили, почему пустуют полки в магазинах

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснила, что пустые полки в магазинах связаны не с дефицитом товаров, а с проблемами в логистике, пишет URA.RU.
Газета.Ru 01:33
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Саратовцы всю ночь помогали военным «распылять лекарства» с воздуха

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В ЕАЭС оценили готовность к единому роумингу, валюте и рынку нефти

Оценивая возможность создания единого энергетического рынка и рынка энергоносителей, Мясникович выразил уверенность в том, что к этому все равно придет.
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Спорт

В Steam организуют весенний фестиваль с открытием демоверсий 40 игр

В Steam проведут весенний фестиваль, во время которого будут открыты демоверсии 40 различных игр.
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Россия запланировала пуск на Луну на 1 октября 2021 года

Ранее посадок в районе полюса на Луне не было, сообщил РИА Новости руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.
News.ru 16 марта в 18:50
Происшествия

Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Российская газета 16 марта в 09:04
Политика

На Украине назначили генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Lenta.ru вчера в 04:08
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ВОЗ: свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости вчера в 19:11
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В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом

Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
РБК 02:38
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Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
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В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 16 марта в 18:17
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«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
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Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области

Режим повышенной готовности введен на территории Новосибирской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:01
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Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства

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В Дубае нашли 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Один из местных шейхов приобрёл внедорожники про запас, заплатив за них 15 лет назад примерно 500 тыс. долларов (36,944 млн рублей).
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