Экономика
КоммерсантъБанки фиксируют повышенный спрос на ипотеку
На фоне роста доходности долговых инструментов и негативных ожиданий россияне хотят успеть взять ипотеку по старым ставкам. Спешка может быть оправданной: аналитики ждут повышения ставок уже в начале апреля, иначе кредитование будет убыточным для банков.
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Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку Крупнейшие по выдаче ипотеки российские банки наблюдают резкий приток заявок граждан на кредиты. На фоне роста доходности долговых инструментов и негативных ожиданий россияне хотят успеть взять ипотеку по старым ставкам.Коммерсантъвчера в 14:37
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Герман Греф: По ипотеке зафиксирован исторический максимум, но рынок должен начать успокаиваться
Агентство Строительных Новостейвчера в 10:42
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