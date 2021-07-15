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Экономика

Банки и МФО стали начислять незаконные платежи должникам с просрочкой

Российские банки и МФО попались на начислении проблемным заемщикам незаконных платежей в пандемический кризис, когда резко увеличилась доля просрочки.
ФАН
Или взимание неустойки не на просроченную задолженность, а на всю сумму кредита, что является незаконным.
URA.Ru
В случае обнаружения подобных нарушений есть смысл обратиться с жалобой в Центробанк, чтобы была проведена проверка и приняты меры необходимого реагирования, если факты подтвердятся.
News.ru
Часто некоторые банки вводят дополнительные платежи по страхованию рисков заемщика, не предусмотренные договором.
ФАН

С чего всё началось

Банки и МФО стали начислять незаконные платежи должникам с просрочкой

Еще вариант — за базу для начисления неустойки принималась не сумма просрочки, а сумма всего долга. Также некоторые кредиторы увеличивали размер процентов за неоплату очередного платежа с одновременным начислением неустойки.
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