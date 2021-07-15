ИзвестияБанки и МФО стали начислять незаконные платежи должникам с просрочкойРоссийские банки и МФО попались на начислении проблемным заемщикам незаконных платежей в пандемический кризис, когда резко увеличилась доля просрочки.ФАНИли взимание неустойки не на просроченную задолженность, а на всю сумму кредита, что является незаконным.URA.RuВ случае обнаружения подобных нарушений есть смысл обратиться с жалобой в Центробанк, чтобы была проведена проверка и приняты меры необходимого реагирования, если факты подтвердятся.News.ruЧасто некоторые банки вводят дополнительные платежи по страхованию рисков заемщика, не предусмотренные договором.ФАНЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияЭкономика сегодняФАНС чего всё началосьБанки и МФО стали начислять незаконные платежи должникам с просрочкойЕще вариант — за базу для начисления неустойки принималась не сумма просрочки, а сумма всего долга. Также некоторые кредиторы увеличивали размер процентов за неоплату очередного платежа с одновременным начислением неустойки.Известия17:00Подробнее о событииРоссийские банки обложили должников незаконными платежамиФАН20:21ЦБ России: проблемные заемщики начали получать незаконные платежиЭкономика сегодня20:19И шерсти клок: банки и МФО начисляют незаконные платежи должникам с просрочкойИзвестия17:01ЦБ нашёл незаконные начисления должникам с просрочкой от банков и МФОNews.ru18:18ЦБ раскрыл новые схемы обмана россиян банками и МФО в кризисURA.Ru17:57Центробанк предупредил россиян о новых способах обмана со стороны банков и МФО в кризисLenta.ru19:50ЦБ: платежи за просрочку кредита не должны превышать размер неустойкиБизнес.Ру14 июля в 07:00Показать ещёОценить9Поделиться