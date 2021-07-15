Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны Сергея Шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке.