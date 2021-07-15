ИзвестияБанки и МФО стали начислять незаконные платежи должникам с просрочкойЦентробанк обнаружил, что банки и МФО начисляют незаконные платежи должникам с просрочкой.News.ruИли взимание неустойки не на просроченную задолженность, а на всю сумму кредита, что является незаконным.URA.RuВ ЦБ привели несколько примеров выявленных недобросовестных практик при взимании просрочки.ИзвестияВ итоге сумма превышает установленные законом ограничения.URA.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦБ нашёл незаконные начисления должникам с просрочкой от банков и МФОNews.ru18:18ЦБ раскрыл новые схемы обмана россиян банками и МФО в кризисURA.Ru17:57ЦБ: платежи за просрочку кредита не должны превышать размер неустойкиБизнес.Ру14 июля в 07:00И шерсти клок: банки и МФО начисляют незаконные платежи должникам с просрочкойИзвестия17:01Показать ещёОценить6Поделиться