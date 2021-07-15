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Банки и МФО стали начислять незаконные платежи должникам с просрочкой

Центробанк обнаружил, что банки и МФО начисляют незаконные платежи должникам с просрочкой.
News.ru
Или взимание неустойки не на просроченную задолженность, а на всю сумму кредита, что является незаконным.
URA.Ru
В ЦБ привели несколько примеров выявленных недобросовестных практик при взимании просрочки.
Известия
В итоге сумма превышает установленные законом ограничения.
URA.Ru

Подробнее о событии

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