Экономика
РИА НовостиБанки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Представители МВД России поддержали инициативу АБР о блокировке средств по подозрительным транзакциям на срок до 30 дней. Иными словами, банки могут получить право замораживать деньги на счетах клиентов, если заподозрят, что с этими переводами не все чисто.
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Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
Назван срок поставок С-400 в Индию
Поставки в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 завершатся через 18-19 месяцев.
Lenta.ru 07:53
Политика
На выборах в Свердловской области избиратели показывают низкую явку
Свердловская областная избирательная комиссия обнародовала данные о явке на 12:00.
Екатеринбург-ТВ 04:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия
На Сахалине загорелась школа с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Футбол
Гильерме откровенно рассказал о своей ошибке в матче с Шотландией
Понимаем, что должны взять очки. Победа над Шотландией для нас была важна. Это была игра за шесть очков, как говорил Черчесов.
Life.ru 08:09
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли патруль ОБСЕ
Служащие Вооруженных сил Украины обстреляли из гранатомета и стрелкового оружия местность, в котором находились сотрудники миссии ОБСЕ в районе Ясиноватой.
Московский Комсомолец 08:04
Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Происшествия
Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков
Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
RT на русском 07:27
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что стала много есть
Телепрограмма вчера в 14:12
Экономика
Таможня Китая зафиксировала снижение торговли с США на 14%
По итогам первых восьми месяцев текущего года объем торговли Китая и США составил $355,6 млрд, сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,9%, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.
Интерфакс 01:37
Авто
Классический пикап Ford 1953 года выставили на продажу
В Хьюстоне (штат Техас, США) выставили на продажу редчайший экземпляр классического пикапа Ford F100 1953 года выпуска.
Автоновости дня 03:24
Общество
Сечин назвал прибыль «Роснефти»своей ответственностью перед людьми
"Карл Маркс уже давно сказал, что капиталист ради прибыли на многое будет готов", - сказал Сечин.
Интерфакс 07:28
Политика
Сбор кедровых шишек снизил явку на выборах главы Республики Алтай
Жители Республики Алтай предпочли участию в выборах губернатора и депутатов регионального парламента Республики Алтай сбор кедровых шишек.
Sibnet Новости 07:19
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru вчера в 12:30
Происшествия
В Петербурге члена избиркома облили зеленкой
Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
Gazeta.SPb 04:14
Культура
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Политика
Пушков призвал главу Пентагона «проснуться»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что России "нужно изменить свое поведение" Ранее министр обороны США заявил, что Россия продолжает содействовать нестабильности, и ей нужно изменить свое поведение.
РИА Новости 06:06
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
На выборах в Челябинской области проголосовали 16% избирателей
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на 12:00 в Челябинской области проголосовали 434233 избирателя.
Новый День 04:02
Армия и оружие
В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник
Арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) с территории провинции Амран в Йемене, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.
РИА Новости вчера в 16:49
Футбол
Сборной Албании включили гимн Андорры перед гостевым матчем во Франции
Организаторы матча между сборными Франции и Албании, проходившего на стадионе «Стад де Франс», допустили ошибку, включив гимн Андорры вместо албанского, сообщает Virgin Media Sport.
РБК 06:30