Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать

Представители МВД России поддержали инициативу АБР о блокировке средств по подозрительным транзакциям на срок до 30 дней. Иными словами, банки могут получить право замораживать деньги на счетах клиентов, если заподозрят, что с этими переводами не все чисто.
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Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать

РИА Новости01:00

Силовикам понравилась идея на месяц блокировать «подозрительные» переводы

Секрет фирмы04:58

МВД России совместно с банками готовит новые правила блокировки счетов

Дни2408:04
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МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
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Украинские силовики обстреляли патруль ОБСЕ

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На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
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Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода участков

Кандидат в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, передаёт РИА Новости.
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"Карл Маркс уже давно сказал, что капиталист ради прибыли на многое будет готов", - сказал Сечин.
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Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
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Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что России "нужно изменить свое поведение" Ранее министр обороны США заявил, что Россия продолжает содействовать нестабильности, и ей нужно изменить свое поведение.
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Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

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Сечин заявил о дате постройки металлургического комплекса для «Звезды»

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По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
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На выборах в Челябинской области проголосовали 16% избирателей

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Армия и оружие

В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник

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РИА Новости вчера в 16:49
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Сборной Албании включили гимн Андорры перед гостевым матчем во Франции

Организаторы матча между сборными Франции и Албании, проходившего на стадионе «Стад де Франс», допустили ошибку, включив гимн Андорры вместо албанского, сообщает Virgin Media Sport.
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