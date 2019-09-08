Экономика
РИА НовостиБанки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Представители МВД России поддержали инициативу АБР о блокировке средств по подозрительным транзакциям на срок до 30 дней. Иными словами, банки могут получить право замораживать деньги на счетах клиентов, если заподозрят, что с этими переводами не все чисто.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 09:19, Вашингтон
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Происшествия
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
РИА Новости 09:06
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 09:45
Политика
Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Газета.Ru вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" в воскресенье обыграл в товарищеском матче ФК "Сочи". Трансляция велась на странице петербургской команды в Twitter.
DP.RU 09:00
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина.
РБК 08:45
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Единоборства
Макгрегор хочет провести бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве
Напомним, что в октябре прошлого года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил свой чемпионский титул, а после боя возникла потасовка между командами обоих бойцов.
Советский спорт вчера в 23:16
Политика
ЦИК признала выборы президента Абхазии состоявшимися
RT на русском 08:16
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
К 12 часам на Алтае проголосовало более четверти избирателей
Явка на выборах на Алтае к 12 часам дня по местному времени составила 25,82% — на избирательные участки пришли 41 786 жителей с правом голоса (в 2014 году на это время явка была 26,9%).
REGNUM 01:41
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс вчера в 17:05
Футбол
Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
Петербургский дневник 08:32
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Общество
В системе электронного голосования в Москве произошел сбой
В системе электронного голосования в Москве произошел сбой, сообщил МБХ медиа наблюдатель Михаил Воронков на УИК 5002.
Znak.com 04:22
Политика
На выборах в Челябинской области проголосовали 16% избирателей
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на 12:00 в Челябинской области проголосовали 434233 избирателя.
Новый День 04:02
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с ростовчанкой Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с уроженкой Ростовской области Оксаной Воеводиной и том, что обстоятельства его личной жизни "повергли народ в смятение".
1rnd.ru вчера в 06:16
Политика
Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты
Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.
Свободная Пресса 08:12
Политика
Путин назначил министра внутренних дел по Крыму
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Павел Каранда утвержден на должности министра внутренних дел Республики Крым.
РИА Новости Крым 07:34