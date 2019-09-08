Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать

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Представители МВД России поддержали инициативу АБР о блокировке средств по подозрительным транзакциям на срок до 30 дней. Иными словами, банки могут получить право замораживать деньги на счетах клиентов, если заподозрят, что с этими переводами не все чисто.
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Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать

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