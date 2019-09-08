Экономика
РИА НовостиБанки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Представители МВД России поддержали инициативу АБР о блокировке средств по подозрительным транзакциям на срок до 30 дней. Иными словами, банки могут получить право замораживать деньги на счетах клиентов, если заподозрят, что с этими переводами не все чисто.
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Политика
Мосгоризбирком: все участки на выборах в Мосгордуму работают штатно
Горбунов заявил РИА Новости, что в списки избирателей включены более семи миллионов человек.
Говорит Москва 03:47
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае
Специалисты китайского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в провинции Сычуань на юго-западе КНР.
RT на русском вчера в 21:18
Общество
Собянин посетил гулянья на Тверской улице по случаю Дня города
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил праздничные мероприятия, организованные на Тверской улице по случаю Дня города, который отмечается 7 сентября.
Известия вчера в 10:57
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
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В Москве задержали координатора движения «Голос»
Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Политика
Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США
Участники протестов в Гонконге в воскресенье с пением гимна США и плакатами, призывающими Штаты оказать помощь в "освобождении" города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.
Интерфакс 05:29
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
В движение «Голос» направлены около тысячи жалоб на нарушения в выборах
Движение "Голос", занимающееся защитой прав избирателей, сообщило о том, что приняло около тысячи жалоб о нарушении выборного процесса по всей территории России.
Pravda.Ru 05:30
Политика
В России начался единый день голосования
В России начался единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны.
RT на русском 00:36
Политика
Кандидат Елена Краузе проголосовала на выборах губернатора Забайкалья
Заб.Ру вчера в 20:18
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Хоккей
«Трактор» во второй раз подряд переиграл «Амур»
Челябинский «Трактор» одержал вторую выездную победу кряду. «Черно-белые» в Хабаровске переиграли «Амур» с минимальным счетом 2:1.
МедиаЗавод 05:31
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Происшествия
В Североуральске пьяный водитель «Ауди» сбил насмерть пешехода
Телеканал ОТВ 04:58
Политика
В работе электронного голосования на выборах в Москве произошел сбой
Система дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу, сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Московский Комсомолец 05:14
Наука
Малый плавун. Новый вид китов нашли в Японии
Животные оказались очень похожи на китов-плавунов Berardius bairdii ("плавун северный") из рода зубатых китов, только гораздо меньше них по размерам — взрослые особи достигают 6,9 метра, а обычные плавуны вырастают до 10.
Life.ru 06 сентября в 11:00
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Армия и оружие
Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»
В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение вчера в 11:51
Происшествия
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам
Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем танкиста
Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, а также работников предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста.
ТК Звезда вчера в 17:41
Хоккей
Овечкин: ради прикола не хочу возвращаться в КХЛ
Не хочу возвращаться ради прикола.
Вести.Ru 03:53
Политика
В погоню за бюллетенями в Купчино отправились наблюдатели
В погоню за машиной оправились наблюдатели. Преследование продолжалось более получаса. Наблюдатели побывали на заправках и в промзонах.
Цензуры.Нет 04:56
Происшествия
На участке в Волгограде умер кандидат в депутаты облдумы
В Волгограде в единый день голосования на участке умер кандидат в депутаты областной думы.
Московский Комсомолец 05:27