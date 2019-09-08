Экономика
РИА НовостиБанки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Представители МВД России поддержали инициативу АБР о блокировке средств по подозрительным транзакциям на срок до 30 дней. Иными словами, банки могут получить право замораживать деньги на счетах клиентов, если заподозрят, что с этими переводами не все чисто.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:16, Вашингтон
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика
МВД: Треть сообщений о правонарушениях на выборах не подтвердилась
МВД оперативно ведет проверку поступающих сигналов о правонарушениях в ходе Единого дня голосования, материалы будут переданы в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
Российская газета 11:35
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Футбол
Макрон извинился перед премьер-министром Албании за ошибку с гимном
Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с гимном перед матчем отбора Евро-2020.
Sports.ru 12:18
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Армия и оружие
В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов
В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.
Известия 10:10
Политика
Путин уволил защищавшего детей генерала
Президент России Владимир Путин освободил генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 12:16
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Армия и оружие
Авиация ПНС разгромила колонну армии Хафтара
Вчера в результате успешного авианалета на выдвигавшееся по трассе артиллерийской подразделение армии Хафтара в районе Вади Динар были уничтожены как минимум две РСЗО БМ-21 "Град" Вероятнее всего удар наносили легкие штурмовики L-39ZO либо "Галеб", которые поразили колонну ударами неуправляемых реактивных снарядов.
ANNA-News 13:09
Космос
Туманность NGC 5307 предсказывает будущее Солнца
На изображении Хаббла NGC 5307 не только показано прошлое звезды, это напоминает о судьбе нашего Солнца.
ГЛАС.RU 06:31
Авто
УАЗ показал неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151 в Сети
Известный внедорожник УАЗ-3151 претерпел множество модификаций из модели УАЗ-469.
Народные новости 01:37
Политика
Госдеп призвал РФ освободить оставшихся граждан Украины
Как передавало ИА REGNUM, обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября 2019 года.
REGNUM 13:10
Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Политика
Памфилова обвинила «Голос» в публикации жалоб с прошлых выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что движение «Голос» по данным на 17:00 опубликовало примерно 30 жалоб с прошлых выборов.
Коммерсантъ 12:14
Политика
В столице завершилось электронное голосование на выборах в Мосгордуму
Для участия в онлайн-голосовании москвичи подавали заявку на включение в реестр электронных избирателей.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:07
Политика
Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов
«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.
RT на русском 10:21
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Общество
В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения
Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
РИА Новости 12:18
Футбол
Мхитарян помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину
Одну из ключевых ролей в победе Армении сыграл нападающий итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян – он стал автором двух забитых голов и одного голевого паса на Оганеса Амбарцумяна.
Вести.Ru 11:54
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева пошел в подготовительный класс
Шепелев признался, что будущая школа сына будет проводить обучение исключительно на английском, поэтому сейчас Платон занимается в таком же классе подготовки.
StarHit.ru 03:30
Политика
В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов
На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.
Московский Комсомолец 03:36
Теннис
Первый канал покажет финал с участием Медведева на US Open
Metaratings вчера в 15:17