Представители МВД России поддержали инициативу АБР о блокировке средств по подозрительным транзакциям на срок до 30 дней. Иными словами, банки могут получить право замораживать деньги на счетах клиентов, если заподозрят, что с этими переводами не все чисто.

Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать

Политика Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

Политика Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Политика Гахария стал новым премьер-министром Грузии Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.

Политика МВД: Треть сообщений о правонарушениях на выборах не подтвердилась МВД оперативно ведет проверку поступающих сигналов о правонарушениях в ходе Единого дня голосования, материалы будут переданы в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Футбол Макрон извинился перед премьер-министром Албании за ошибку с гимном Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме за инцидент с гимном перед матчем отбора Евро-2020.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Армия и оружие В США отложили производство термоядерных бомб B61-12 из-за дефектов В США отложили на 18 месяцев серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблем со сроком службы ряда запчастей.

Политика Путин уволил защищавшего детей генерала Президент России Владимир Путин освободил генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР).

Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.

Армия и оружие Авиация ПНС разгромила колонну армии Хафтара Вчера в результате успешного авианалета на выдвигавшееся по трассе артиллерийской подразделение армии Хафтара в районе Вади Динар были уничтожены как минимум две РСЗО БМ-21 "Град" Вероятнее всего удар наносили легкие штурмовики L-39ZO либо "Галеб", которые поразили колонну ударами неуправляемых реактивных снарядов.

Космос Туманность NGC 5307 предсказывает будущее Солнца На изображении Хаббла NGC 5307 не только показано прошлое звезды, это напоминает о судьбе нашего Солнца.

Политика Госдеп призвал РФ освободить оставшихся граждан Украины Как передавало ИА REGNUM, обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября 2019 года.

Происшествия Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.

Политика Памфилова обвинила «Голос» в публикации жалоб с прошлых выборов Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что движение «Голос» по данным на 17:00 опубликовало примерно 30 жалоб с прошлых выборов.

Политика В столице завершилось электронное голосование на выборах в Мосгордуму Для участия в онлайн-голосовании москвичи подавали заявку на включение в реестр электронных избирателей.

Политика Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов «В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.

Политика Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.

Общество В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения Районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Футбол Мхитарян помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину Одну из ключевых ролей в победе Армении сыграл нападающий итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян – он стал автором двух забитых голов и одного голевого паса на Оганеса Амбарцумяна.

Политика В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.

Шоу-бизнес Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева пошел в подготовительный класс Шепелев признался, что будущая школа сына будет проводить обучение исключительно на английском, поэтому сейчас Платон занимается в таком же классе подготовки.