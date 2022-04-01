В коллекторном агентстве «Филберт» падение поступлений взысканных денег оценивают в 48%, в микрокредитной компании «ПрофиРеал»— в шесть раз, в группе компаний «Финансовые услуги» сообщили, что с 25 марта перечисление средств сократилось на 50%.