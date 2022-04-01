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Банки и коллекторы заявили об отказах приставов взыскивать долги

Коллекторы, банки и микрофинансовые организации заявили о проблемах, возникших с середины марта при возврате долгов через Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
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Трудности зафиксировали более 60 финансовых организаций, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, выступая на открытом чрезвычайном съезде по взысканию.
РБК
В коллекторном агентстве «Филберт» падение поступлений взысканных денег оценивают в 48%, в микрокредитной компании «ПрофиРеал»— в шесть раз, в группе компаний «Финансовые услуги» сообщили, что с 25 марта перечисление средств сократилось на 50%.
РБК
Приставы массово отказываются от выезда к должнику с целью ареста имущества, рассказал директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.
Lenta.ru

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