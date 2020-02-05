Общество
РБКБанки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками
Как работают системы Оператор Tele2 вместе с Тинькофф Банком уже протестировал платформу для определения разных видов мошенничества: звонков клиентам с подмененных номеров банка, звонков в call-центр банка с подставных клиентских номеров и вызовов из "тюремных call-центров", сообщил представитель "T2 РТК Холдинга" (работает под брендом Tele2).
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с чего всё началось
Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.РБК16:00
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