Общество

РБКРБКБанки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Как работают системы Оператор Tele2 вместе с Тинькофф Банком уже протестировал платформу для определения разных видов мошенничества: звонков клиентам с подмененных номеров банка, звонков в call-центр банка с подставных клиентских номеров и вызовов из "тюремных call-центров", сообщил представитель "T2 РТК Холдинга" (работает под брендом Tele2).
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с чего всё началось

Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.
РБК16:00

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РБК: операторы и банки нашли способ бороться с подменой номеров мошенниками

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Российские банки и сотовые операторы нашли способ борьбы с мошенниками, использующим подменные номера

Эхо Москвы21:06

Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

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Коммерсантъ17:53

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Найден способ борьбы с популярным видом мошенничества

Lenta.ru19:18

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