Экономика
ИзвестияТелефонные мошенники создают колл-центры на Украине
Часть мошеннических колл-центров, которые используют подмену номеров для имитации звонка от банка, располагается на Украине. Об этом «Известиям» рассказал близкий к ЦБ источник. Информацию подтвердили на условиях анонимности сотрудники службы безопасности нескольких кредитных организаций.
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Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
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Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске
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Аналитики издания Forbes составили рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием, которые работают в России.
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Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
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RT на русском 20:25
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Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Две девушки изнасиловали студента из-за треснувшего iPhone
РЕН ТВ вчера в 10:57
Армия и оружие
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Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM 07:13
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В Якутске пропала студентка
25 сентября 2019 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась несовершеннолетняя Ситникова Анна Витальевна, 08.06.2002г.р. уроженка города Якутска, студентка 2 курса Якутского колледжа технологии и дизайна.
SakhaLife.ru 20:09
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Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52
Политика
Озвучена дата возобновления торговых переговоров Китая и США
Как сообщает телеканал CNBC, источники в Белом доме анонсировали возобновление торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем.
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Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
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Самарские ученые разработали уникального орбитального уборщика
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Директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов прокомментировал новые правила противопожарной безопасности, которые запрещают использование открытого огня, в том числе курения, на лоджиях и балконах.
Lenta.ru 18:46
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Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Экономика
В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия вчера в 18:21
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Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
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ТАСС 18:04
Общество
Медведев утвердил ввоз лекарств, которые не производятся в РФ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжении о закупке и распределении между регионами 11 тыс. упаковок лекарств, которые не производятся в России.
Коммерсантъ 11:07
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52