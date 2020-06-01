Общество
ПРАЙМБанки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки
Российские банки на фоне введенных из-за коронавируса ограничений предложат новым клиентам цифровые карты в виде электронных кошельков. Как пишет РБК, такой продукт уже представил своим клиентам "Тинькофф банк", а в Промсвязьбанке аналогичную возможность пока только рассматривают.
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с чего всё началось
Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.РБК00:00
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Экономика
Россияне начнут получать новые пособия с 1 июня
Компенсация будет составлять пять тысяч рублей в месяц на ребенка, матерям, не имеющим материнский капитал.С 1 июня 2020 года начнут переводиться деньги на детей до трех лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Народные новости 01:26
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Транспорт
В трамваях и троллейбусах Саратова вводят оплату проезда при входе
Четвертая Власть 01:21
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
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Ушедшая в порно актриса раскрыла заработок во время карантина
Ушедшая в порно актриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) раскрыла размер заработка, который она получает во время карантина.
Lenta.ru вчера в 23:01
Энергетика
Цена нефти WTI начала снижаться после рекордного роста
Цены на июльские фьючерсы нефти WTI на нью-йоркской бирже NYMEX опустились до $35,2 после роста в мае.
Известия 02:23
Происшествия
Два боевика убиты в ингушской Сунже
Коммерсантъ 30 мая в 12:32
Общество
Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь
В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
Общество
НХЛ поддержала протестующих против расизма в США
НХЛ поддержала тех, кто борется за расово справедливое общество, а также выступила против поддерживающих расизм, ненависть, насилие и фанатизм.
Metaratings 02:17
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня вчера в 04:44
Политика
Песков выразил надежду на отмену ограничений ко дню парада Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии, к 24 июня — дню парада Победы.
БИЗНЕС Online вчера в 07:30
Общество
Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона
Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис.
РИА Новости 00:49
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС вчера в 11:08
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»
Кinomania вчера в 17:14
Здоровье
Врач заявил, что есть мороженое каждый день нельзя
Мороженое каждый день есть нельзя точно.
News.ru вчера в 23:47
Общество
Путин поручил включить пассажирские ж/д перевозки в список пострадавших от пандемии
Президент РФ поручил включить пассажирские ж/д перевозки в список пострадавших от пандемии отраслей - поручение.
ТАСС 02:53
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 29 мая в 11:24
Экономика
В России может закрыться до 30% салонов связи
Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости вчера в 15:42
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала.
Российская газета 01:26
Экономика
Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса
Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики.
Известия вчера в 19:49
Политика
Инсайд: мэр Челябинска выиграла первый этап выборов в Заксобрание
Мэр Челябинска Наталья Котова заняла первое место на праймериз «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Челябинской области в Железнодорожном округе №18.
URA.Ru 02:06
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Моряк, охранник и рок-музыкант задержаны в Петербурге за педофилию
К 15:30 оперативники задержали и третьего подозреваемого по делу — 32-летнего рок-музыканта Стаса.
Life.ru вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом
РИА Новости вчера в 23:35