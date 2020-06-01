Общество

ПРАЙМПРАЙМБанки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки

Российские банки на фоне введенных из-за коронавируса ограничений предложат новым клиентам цифровые карты в виде электронных кошельков. Как пишет РБК, такой продукт уже представил своим клиентам "Тинькофф банк", а в Промсвязьбанке аналогичную возможность пока только рассматривают.
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с чего всё началось

Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки

Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.
РБК00:00

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Банки запустят анонимные кошельки для клиентов на фоне режима самоизоляции

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СКБ банк: очереди в банковских отделениях останутся в прошлом

Плас02:28

Российские банки начали предлагать клиентам цифровые карты

Коммерсантъ02:21

Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки

ПРАЙМ02:12

Банки выпустили анонимные кошельки из-за пандемии

Южный Федеральный02:30

Банки стали предлагать россиянам анонимные кошельки

ФедералПресс01:06

Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки

РБК00:00
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Экономика

Россияне начнут получать новые пособия с 1 июня

Компенсация будет составлять пять тысяч рублей в месяц на ребенка, матерям, не имеющим материнский капитал.С 1 июня 2020 года начнут переводиться деньги на детей до трех лет, родившихся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
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Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

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Цена нефти WTI начала снижаться после рекордного роста

Цены на июльские фьючерсы нефти WTI на нью-йоркской бирже NYMEX опустились до $35,2 после роста в мае.
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Два боевика убиты в ингушской Сунже

Коммерсантъ 30 мая в 12:32
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В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
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Общество

НХЛ поддержала протестующих против расизма в США

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IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
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Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»

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Мороженое каждый день есть нельзя точно.
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Путин поручил включить пассажирские ж/д перевозки в список пострадавших от пандемии

Президент РФ поручил включить пассажирские ж/д перевозки в список пострадавших от пандемии отраслей - поручение.
ТАСС 02:53
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Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
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В России может закрыться до 30% салонов связи

Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
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Общество

Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР

Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
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Распивая спиртное, взрослые оставили ребенка без присмотра, после чего девочка пропала.
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Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

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Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

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Моряк, охранник и рок-музыкант задержаны в Петербурге за педофилию

К 15:30 оперативники задержали и третьего подозреваемого по делу — 32-летнего рок-музыканта Стаса.
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Актриса Елена Воробей заразилась коронавирусом

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