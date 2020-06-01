Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.

с чего всё началось

«До подписания договора с представителем «Тинькофф» карта Tinkoff Black работает по принципу виртуального кошелька, использование которого предполагает ряд ограничений», — отмечает представитель банка.

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