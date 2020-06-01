Общество
РБКБанки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки
«До подписания договора с представителем «Тинькофф» карта Tinkoff Black работает по принципу виртуального кошелька, использование которого предполагает ряд ограничений», — отмечает представитель банка.
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с чего всё началось
Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.РБК00:00
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Происшествия
В Твери трехлетняя девочка выпала из окна
Афанасий-бизнес 03:18
Музыка
«Би-2» выпустила на самоизоляции новый клип
Live24 29 мая в 06:28
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Политика
Украина объявила о предстоящем возобновлении авиасообщения
На Украине с 15 июня возобновится международное и внутреннее авиасообщение.
Газета.Ru 02:32
Экономика
Важное изменение ждёт клиентов Сбербанка с 14 июня
С 14 июня клиенты Сбербанка смогут совершать межрегиональные переводы без так называемого банковского роуминга, сообщает ИА Deita. ru.
Deita.ru 03:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
REGNUM 03:19
Здоровье
Названа новая группа риска по коронавирусу
Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в группу риска по коронавирусу можно включить курящих и пьющих людей.
Газета.Ru вчера в 21:15
Здоровье
Пензенская программа попала в федеральный топ-5 региональных практик
Экспертный институт социальных исследований опубликовал топ-5 региональных практик недели (с 25 по 31 мая).
РИА Пензенской области 03:21
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Общество
Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей
Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru 03:48
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Общество
Во Владимирской области выявили 59 новых случаев коронавируса
По данным на утро 31 мая, во Владимирской области зарегистрировали 2676 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир вчера в 02:47
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
В России за сутки выявили 8 952 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России число случаев коронавируса увеличилось на 8 952 – до 396 575, 41,9% новых случаев – пациенты с бессимптомным течением болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 30 мая в 03:44
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»
В скором времени у Соединенных Штатов появятся «величайшие вооружения» в истории.
Военное дело 03:51
Здоровье
283 новых случая коронавируса выявлено в Свердловской области
На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com 03:45
Шоу-бизнес
Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей
Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Шоу-бизнес
Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом
Peterburg2.ru вчера в 09:52
Экономика
Российские миллиардеры за январь-май потеряли почти $31,5 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян за январь-май 2020 года снизилось на $31,48 млрд.
Газета.Ru 02:44
Недвижимость
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
По словам директора департамента городской недвижимости Knight Frank Андрея Соловьева, рост цен на элитное жилье в Москве в первую очередь связан с ограниченным объемом нового предложения: в начале года на рынок высокобюджетной недвижимости не вышло ни одного проекта.
РБК 01:00
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре.
Московский Комсомолец Чита 00:19
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Гаджеты
Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон
Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
Astera вчера в 10:39