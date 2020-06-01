Экономика

РБКРБКБанки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки

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Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.
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Банки запустят анонимные кошельки для клиентов на фоне режима самоизоляции

Компания01:10

Банки стали предлагать россиянам анонимные кошельки

ФедералПресс01:06

Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки

РБК00:00
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
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Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
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МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами

Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
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Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
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Футбол

Уткин объяснил, почему клубам РПЛ разрешили пускать на матчи зрителей

Уткин раскритиковал решение о проведении матчей РПЛ со зрителями По закону если покупатели лож не могут пользоваться выкупленной услугой в полной мере - то есть на протяжении всего сезона - клуб должен вернуть им ПОЛНУЮ стоимость аренды.
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Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

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Футбол

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Политическая Экспертиза вчера в 04:38
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Армия и оружие

Провокация в небе: как США действует на нервы Китаю

Дозаправку американского самолета-разведчика над Тайваньским проливом китайские власти расценили как провокацию.
ИнфоСМИ 30 мая в 07:15
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
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Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

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Телеведущий Валдис Пельш рассказал, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии, где он родился.
Известия 00:02
Общество

Кадыров анонсировал прибытие в Чечню и Дагестан медпомощи от ОАЭ

Два самолета с медицинским снабжением для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 прибудут в Чечню и Дагестан из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ближайшие дни, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме.
Интерфакс вчера в 16:16
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Футбол

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Ранее "Интер" объявил об переходе Икарди в "ПСЖ".
Газета.Ru вчера в 07:25
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Россиян на следующей неделе ожидают длинные выходные

Работающих россиян в середине текущего месяца ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России.
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Бундеслига. Боруссия Дортмунд разгромила Падерборн

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Авто

Минпромторг назвал время выгодной покупки автомобиля

По данным пресс-службы министерства, после снятия ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, потенциальных клиентов ждут особые условия на покупку новых автомобилей.
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