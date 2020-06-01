Экономика
РБКБанки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки
Как работает карта-кошелек Тинькофф Банка Клиент должен подать заявку на открытие цифровой карты через специальный сайт, установить мобильное приложение и авторизоваться в нем, указав только номер телефона.
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года
С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 вчера в 17:03
Единоборства
Минеев в первом раунде нокаутировал Пронина
Время МСК вчера в 10:15
Кино
Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Gazeta.SPb вчера в 16:08
Киберспорт
Голубоглазые и темнокожие — Blizzard официально представила новые модели эльфов крови и бездны из Shadowlands
Blizzard официально представила новые модели для эльфов крови и бездны из World of Warcraft: Shadowlands.
CyberSport.ru вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Известия вчера в 22:17
Спорт
ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с официальным заявлением к главе ОКР Станиславу Позднякову, который ранее обвинил организацию в стремлении быть «и следователем, и прокурором, и палачом».
Metaratings 30 мая в 05:53
Общество
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 30 мая в 13:46
Футбол
Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
RT на русском вчера в 17:42
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Алтайская правда вчера в 00:11
Политика
МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами
Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM вчера в 18:10
Недвижимость
Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье
В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
РБК 01:00
Футбол
Уткин объяснил, почему клубам РПЛ разрешили пускать на матчи зрителей
Уткин раскритиковал решение о проведении матчей РПЛ со зрителями По закону если покупатели лож не могут пользоваться выкупленной услугой в полной мере - то есть на протяжении всего сезона - клуб должен вернуть им ПОЛНУЮ стоимость аренды.
Sport.ru вчера в 18:43
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Футбол
Гасперини в игре с «Валенсией» был заражен коронавирусом
Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что он был болен COVID-19 в ходе ответной игры Лиги чемпионов против «Валенсии», отмечает Football Italia.
ProstoProSport 00:11
Хоккей
«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»
Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс вчера в 07:05
Общество
Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня
Пожилые люди, получающие выплаты на несовершеннолетних иждивенцев (не более трех человек), дополнительно получат 1859 рублей, а пенсионеры, в мае оставившие работу, смогут рассчитывать на недополученную от пропущенных индексаций сумму.
Политическая Экспертиза вчера в 04:38
Армия и оружие
Провокация в небе: как США действует на нервы Китаю
Дозаправку американского самолета-разведчика над Тайваньским проливом китайские власти расценили как провокацию.
ИнфоСМИ 30 мая в 07:15
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 30 мая в 07:28
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество
Уроженец Латвии Пельш объяснил свое решение жить в России
Телеведущий Валдис Пельш рассказал, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии, где он родился.
Известия 00:02
Общество
Кадыров анонсировал прибытие в Чечню и Дагестан медпомощи от ОАЭ
Два самолета с медицинским снабжением для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 прибудут в Чечню и Дагестан из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ближайшие дни, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме.
Интерфакс вчера в 16:16
Футбол
«ПСЖ» сообщил детали контракта Икарди
Ранее "Интер" объявил об переходе Икарди в "ПСЖ".
Газета.Ru вчера в 07:25
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Россиян на следующей неделе ожидают длинные выходные
Работающих россиян в середине текущего месяца ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России.
iReactor 00:30
Футбол
Бундеслига. Боруссия Дортмунд разгромила Падерборн
Bethub.org вчера в 15:48
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»
Кinomania вчера в 17:14
Авто
Acura представила седан Acura TLX нового поколения
Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня 29 мая в 10:45
Авто
Минпромторг назвал время выгодной покупки автомобиля
По данным пресс-службы министерства, после снятия ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, потенциальных клиентов ждут особые условия на покупку новых автомобилей.
32CARS.ru 29 мая в 01:47