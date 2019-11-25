Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах. Бюро кредитных историй «Эквифакс» разрабатывает проект, который позволит оценивать доход клиентов по их карточным трансакциям, сообщили РБК в пресс-службе бюро.
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с чего всё началось

Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Крупные банки обсуждают возможность рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по дополнительным данным, например по информации об их платежах и расходах.
РБКвчера в 23:00

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Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

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Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

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Американское бюро кредитной истории. Equifax собирает информацию более чем о 800 миллионов физических лиц и более чем на 88 миллионов компаний по всему миру. Основана в 1899 году, расположена в Атланте, штат Джорджия. Является одним из трех крупнейших кредитных агентств в США наряду с Experian и TransUnion. Годовой доход Equifax составляет 3,1 миллиарда долларов США, в компании работает более 9 тысяч сотрудников в 14 странах.
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